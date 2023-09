Cinco fechas pasaron de la Ligue 1 de Francia y en Olympique de Marsella ya tienen sus primeros problemas de la temporada. No tuvo derrotas, pero los hinchas ya perdieron la paciencia y amenazaron de muerte al presidente de la institución, Pablo Longoria. Con esto, el puesto de Marcelino García Toral como entrenador está en duda, ya que podría presentar su renuncia.

El diario L’Equipe reveló en las primeras horas de este martes que García Toral le había adelantado a algunos jugadores su renuncia al cargo de entrenador del primer equipo. El citado medio reveló los problemas institucionales donde incluyó las amenazas al presidente del club por parte de los ultras.

De acuerdo a varios medios franceses, Longoria y otros directivos del Marsella tuvieron una reunión con los ultras del club, que pedían explicaciones de la planificación en el último verano con respecto a los fichajes. Eurosport aseguró que en la reunión hubo amenazas de muerte al presidente del club. A partir de esto, hubo una conversación entre Longoria y el propietario Franck McCourt para discutir su continuidad.

Los momentos de tensión con los ultras y los rumores de amenazas de muerte, más esta charla con McCourt derivaron en una presunta intención de Longoria de renunciar. L’Equipe afirma que no renunciará. Si el presidente decide dimitir, esto podría influir en una posible salida de Marcelino García Toral.

Según el diario AS, el ex entrenador de Valencia y Athletic Club no tiene pensado renunciar. Aunque, en caso de que Longoria se vaya, reconsiderará su continuidad. Esto demuestra la inestabilidad alrededor de Olympique de Marsella, sobre todo por culpa de sus ultras, que ya han generado problemas en el pasado.

¿Cómo le fue a Olympique de Marsella en el inicio de la Ligue 1?

Olympique de Marsella no perdió partidos en la Ligue 1 de Francia. Empató tres encuentros (Metz, Nantes y Toulouse) y ganó dos partidos (Reims y Brest) para sumar nueve puntos. Marcha en el tercer lugar a dos unidades del líder Mónaco.

Sin embargo, juega esta temporada la UEFA Europa League luego de que cayó en la tercera ronda del Playoff ante Panathinaikos. En este torneo integra el grupo B donde enfrenta a Ajax, Brighton y AEK Atenas.