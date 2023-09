París Saint Germain prepara el duelo ante Borussia Dortmund por el inicio de la UEFA Champions League mientras una nueva polémica azota el Parque de Los Príncipes. Desde Francia desvelan que el máximo ente del fútbol europeo medita congelar las cuentas del club tras diversos movimientos en el mercado que no encajan con las normas de Nyon.

Verano movido en París, donde la llegada de Luis Enrique y la de momento retención de Kylian Mbappé todavía no se traduce en éxitos sobre el césped. PSG deja el fútbol por un rato para meterse de lleno en una trama que incluye relaciones con estados soberanos, mucho dinero en juego y que puede marcar un precedente en la historia del fútbol europeo. L’Equipe desvela que las investigaciones ya han comenzado.

Desde UEFA estudian las ventas de Marco Verratti, Julian Draxler y Abdou Diallo a la primera división de Qatar. PSG traspasó a sus jugadores rumbo a clubes que como Al-Arabi o Al-Ahli Doha, dejaron en cuentas del club galo cerca de 85 millones de euros que han sido claves para fichajes como el de Kolo Muani o Ousmane Dembelé. Nyon ve un choque de intereses y si no hay claridad, puede congelar dichas sumas de dinero en el Parque de Los Príncipes.

Puede marcar un precedente

¿Cuál es el problema? Para UEFA, indican desde L’Equipe, se estima que hay una ‘gran cercanía’ entre el club comprador PSG y el vendedor, por lo que podrían congelar dichas cantidades y que estos no le computen al club en el Fair Play Financiero. Qatar (estado) no olvidemos, es dueño del club francés, de la Liga donde llegaron Verratti, Draxler o Diallo y por supuesto de los equipos a los cuales desembarcaron.

Se ve un conflicto de intereses, así como una relación no transparente en la operación. Recordemos que las normas de UEFA permiten que el Fair Play Financiero pueda congelar una venta en las cuentas del club si considera que el fichaje se ha realizado entre dos partes vinculadas. La relación Qatar-PSG, detonante de todo. ¿Consecuencias? Empezar el verano del 2024 sin 85 millones de euros que habría que generar en nuevas transferencias.

PSG se defiende

“Existen numerosos casos de multipropiedad en el fútbol sin consecuencias”, palabras que AS afirma haber escuchado de la boca de un París Saint Germain que ya charla con UEFA para evitar que se le congelen las cuentas. El presidente de la Liga de Qatar no olvidemos, es un Antero Henrique que ya fue director deportivo del PSG en un pasado no muy lejano.

UEFA investiga a un PSG donde también podrían caer sanciones deportivas si se demuestra esa vinculación entre ambas partes. Desde Paris indican que el club galo se defenderá afirmando que existen más de 300 casos en el fútbol europeo de equipos que hacen parte de la multipropiedad. Arabia Saudita, gracias a su relación Newcastle United-Riad, atento.