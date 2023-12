La IFAB (International Football Association Board) sigue analizando cambios de peso para un deporte que muta hacia el futuro. Todo esto con normas que podrían aplicarse más pronto que tarde en la élite. Desde Francia desvelan que la utilización de la famosa tarjeta blanca puede estrenarse en una Ligue 1 que puede marcar un precedente en todos los sentidos por el viejo continente. La revolución de Arsene Wenger sigue cogiendo forma. Atentos.

¿Qué es la tarjeta blanca? Hablamos de una norma que lleva siendo experimentada en el fútbol amateur desde el año 2017. Se trata de un castigo traducido en una expulsión por 10 o 15 minutos. Medios como L’Equipe indican que la Comisión Federal de Árbitros por la Galia que es favorable a probar esta nueva medida. ¿Cuál es el siguiente punto clave de cara a ver esto en partidos oficiales? La reunión que tendrá la IFAB con diversos actores a inicios del 2024. Las conclusiones sacadas a nivel amateur son positivas en este sentido. Verla en uno o dos años no se descarta. Feedback positivo hasta aquí.

El siguiente ítem pasa por entender en qué tipo de contextos puede aplicarse. La propia norma habla de situaciones como la pérdida deliberada de tiempo. También de las protestas frente al árbitro e igualmente de faltas tácticas que no sean merecedoras de una tarjeta roja. 2024 es el momento donde la IFAB y Arsene Wenger (gran líder de los cambios que se vienen dando en este sentido), volverán a sentarse para ver si es posible o no aplicarla a nivel profesional. No es la única que será analizada.

“La filosofía de las exclusiones temporales es que un castigo instantáneo puede ejercer una influencia positiva significativa e inmediata en el comportamiento del jugador infractor y, por tanto, en su equipo”, dicta la propia norma recogida por la IFAB. La Ligue 1 no descarta ser la primera que la utilice con los puntos en juego. Todo esto llega en medio de una revolución a nivel normativo que ya toca también los fueras de lugar o los cambios. El fútbol muta, cambia y mira al futuro. Desde hace años que se plantean cambios de este tipo.

Eric Borghini, presidente de la Comisión Federal de Árbitros en Francia, supone la última voz oficial en hablar sobre el tema. El directivo sostiene que la tarjeta blanca que serviría para evitar partidos más que desequilibrados por una roja tempranera. Por supuesto que la propuesta genera tanto admiradores como enemigos a nivel público, pero se encuentra por encima de la mesa y en Francia no descartan ser el primer lugar que la aplique: “La exclusión temporal por ciertos tipos de faltas tiene sentido para el espectáculo y para el fútbol”.

Más normas que vienen con la tarjeta blanca

No es la única que se estudia. Se asoman más cambios en relación con el fuera de juego e igualmente con él papel del capitán sobre el césped. La Ley Wenger habla de una situación donde si el delantero pueda está por delante del defensa y mantiene la última parte de su cuerpo en contacto con su rival, no se marcaría offside. Que solo el portador de la cinta pueda protestar al árbitro como ocurre en el Rugby, también sobre la mesa. 2024, momento de definiciones.

Arsene Wenger, el líder de la revolución

El mítico entrenador del Arsenal comanda todas estas medidas desde la sombra. Su nuevo cargo como director de desarrollo en la FIFA le ha dado un lugar de peso alrededor de las reuniones que se dan con la IFAB de cara a mantener la vanguardia en el deporte de élite. El galo ha comentado en varias ocasiones la necesidad de evolucionar a nivel normativo. La tarjeta blanca, la Ley Wenger o las protestas al árbitro, solo algunas de sus propuestas para el 2024. ¿Te gustan?