Inter Miami se acerca a pisar El Salvador. Todo esto para disputar el primer partido de una preparación para la MLS que ahora mismo se encuentra en veremos. El inicio de la Mayor League Soccer es un interrogante gracias a una amenaza de huelga en Estados Unidos. Puede aplazar el inicio del curso para Lionel Messi y Luis Suárez. La selección Argentina, más que atenta a la situación.

Todo parte por los acuerdos de la patronal con Organización de Árbitros Profesionales (PRO) y la Asociación de Árbitros de Fútbol Profesional (PSRA). Ambos conjuntos de los colegiados, tal y como desvela The Athletic, no tienen ahora mismo la firma de parte de todas las partes del tablero para que comience la MLS 2024 con los árbitros en activo. El medio indica que hay un paro laboral programado para dentro de 10 días. Dicho hecho puede afectar el inicio de la temporada. Hay otros precedentes en Norteamérica.

Una que se encuentra pactada para el 21 de febrero. Real Salk Lake, primer desafío de una temporada llena de objetivos para la dupla Messi-Suárez que será la principal amenaza de todas las franquicias. La MLS y tanto la PRO como PSRA negocian los acuerdos contractuales de los colegiados y sus condiciones laborales en los choques del soccer de momento sin suerte. Yendo al peor de los escenarios, The Athletic habla de un paro de varios meses que obligaría a los directivos del certamen a copiar la fórmula adoptada por Arabia Saudita en los últimos meses. ¿Se viene importación?

Correcto, hablaríamos de una MLS buscando árbitros por fuera de sus fronteras. Todo esto de de cara a poder completar el calendario de una liga tan extensa como en medio del ojo mediático tras el fichaje de Messi. Los derechos y condiciones de los colegiados son ahora mismo el punto de discusión de un acuerdo que data desde el 2019 en su fase más moderna. Todo termina el 15 de enero y a partir de ese punto en caso de no tener acuerdo, no hay jueces en regla por la Mayor League Soccer. Estados Unidos no suele fallar a la hora de promover este tipo de huelgas. Otros deportes ya han vivido el mismo destino.

The Athletic compara dicha situación con lo ocurrido en la NBA por la temporada 2011. Una donde el paro de jugadores puso patas arriba a todo el certamen. Acabó trastocando todos los planes del ente regulador en cuanto a calendario y planificación. Messi, David Beckham y Luis Suárez esperan por el final de una trama que puede aplazar las fechas de inicio de la primera temporada de ambos por La Florida. The Athletic cierra hablando de un proceso desalentador.

Los primeros desafíos del 2024

El calendario rumbo al debut por MLS es claro. El día 19 Messi jugará en el Cuscatlán, el 23 ante Dallas, los días 29 de enero y el 1 de febrero ante los Al-Hilal—Al-Nassr. Como último tres desafíos aparecen amistosos en la gira de Asía ante Hong Kong, Vissel Kobe y finalmente vs. Newell´s Old Boys el día 15 de febrero.

Suárez, más que expectante

“No veo la hora de empezar y estoy listo para trabajar para hacer realidad el sueño de ganar más títulos con este gran Club. Soy optimista sobre lo que podemos lograr juntos con nuestra ambición compartida”, son las palabras del charrúa en su presentación por La Florida para resumir el reto que viene por delante. Junto a Messi, los grandes exponentes de la MLS 2024.