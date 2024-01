El último Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo no termina el 1 de febrero

2024 llega plagados de torneos e hitos por celebrarse, pero pocos generarán lo que supone The Last Dance entre los dos grandes exponentes de este juego a lo largo de una última década. Se viene el último Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo el 1 de febrero, pero ni mucho menos el final de una rivalidad con dos grandes ítems por delante. En un año de torneos internacionales, cada partido cuenta. Cuentas claras para La Pulga y CR7.

La Riyadh Season Cup es la excusa para reencontrarse. Ya ocurrió con Messi en PSG en un encuentro ganado por La Pulga en Oriente Medio por marcador de 5-4. Fue el cuarto amistoso de una rivalidad donde a sus 38 y 36 años, Leo y CR7 apuntan a verse por ultima vez las caras sobre el césped. Pero ni mucho menos esto significará el final de una lucha por algunos de los récords más importantes de este juego. Ambos van por marcas en cuanto a goles se refiere e igualmente alrededor de partidos disputados.

La Federación Internacional de historias y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicaba horas atrás como va el primero de estos. En lo que vamos de siglo Cristiano Ronaldo ostenta el récord de choques disputados desde el 2000 con un total de 1204. Messi aparece cuarto con 1047 en una tabla donde el resto de los aspirantes no tendrán la misma cantidad de encuentros que ambos astros. La Copa América, Eurocopa, Concachampions, Champions Asiática y torneos locales, claves para quedar en lo más alto.

Si hacemos una predicción en esto, La Pulga necesitaría de dos años y medio sin CR7 en activo para superarle. Cuesta pensar en un Messi que lo deje antes del 2026, mientras que Ronaldo ya se ha marcado también esa fecha como el final del camino. ¿El segundo campo de batalla? La lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos de este juego. Ahí también y de momento Cristiano saca ventaja con un panorama que a 10 de enero nos tiene con: 821 tantos para el rosarino y 873 para el hijo de Madeira.

El 1 de febrero apunta a ser la última vez que les veamos juntos en un campo, pero ni mucho menos supondrá el final de una rivalidad que va más allá de la Riyadh Season Cup. 2024 ya está aquí y seguirá siendo marcado por la rivalidad más apasionante que haya visto este juego a lo largo de la última década y media. Messi vs. CR7, lejos de terminarse en el amistoso dentro de tres semanas.

Palo de Al-Khelaifi a Messi

“Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde Barcelona y venir aquí de repente. Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después”, palabras del mandamás del PSG sobre la salida de La Pulga de Francia. Nunca hubo complicidad entre ambas partes durante una era que quedó en deuda.

Fernando Santos explica el CR7 gate

El ex entrenador de Portugal fue presentado en Besiktas y habló sobre aquellas suplencias de CR7 en Qatar 2022: “Era una decisión meramente colectiva, mi cuerpo técnico y yo pensamos en hacer lo mejor para el equipo, no fue una cosa personal. Si no nos hubiéramos eliminado, tal vez, no se hubiera hablado de esto. La decisión fue táctica”.