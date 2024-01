Lionel Messi no es el mejor de la historia para la Inteligencia Artificial

La victoria en Qatar 2022, el octavo Balón de Oro y los números registrados hasta aquí parecían motivo suficiente para conseguir dicho slogan, pero la IA tiene otros resultados. Para la Inteligencia Artificial Lionel Messi no es el mejor jugador de la historia en un top seis desvelado por Cataluña y donde el ex Barcelona no se sitúa en lo más alto de la tabla general. Atento a los resultados.

Mundo Deportivo publica unos resultados curiosos. Si bien la elección del mejor de la historia supone algo tan subjetivo como amarrado a los ítems que se deseen seleccionar, desde el medio de Barcelona hacen oficial su pregunta a la IA en relación con quienes son los mejores hombres que alguna vez hayan saltado a un terreno de juego de manera oficial. Lionel Messi es tercero, Diego Armando Maradona segundo y Alfredo Di Stefano sexto. Argentina domina una tabla donde Suramérica mira a todos desde arriba.

Y lo hace gracias al Rey. Pelé y sus tiempos por Santos, así como las tres Copas del Mundo ganadas por el brasileño valen para que la IA le ponga en lo más alto de la tabla general. Su habilidad goleadora y su impacto en el juego tanto dentro como fuera del campo valen para que Mundo Deportivo y su pregunta a la Inteligencia Artificial sitúan al goleador de Peixe como el mejor futbolista del que se tiene registro. Eso sí, por la noticia publicada en el medio no se especifica que web fue consultada.

¿Cómo sigue la tabla? Nos restan dos lugares y en el quinto aparece un Johan Cruyff cuyo impacto en el deporte rey continua vivo en nuestros días. Países Bajos, Barcelona y Ajax mantienen en 2024 una forma de entender el juego que parte de aquella Naranja Mecánica donde el ‘flaco’ fue el máximo exponente. Multicampeón como DT, la figura del nacido en Ámsterdam ha influenciado a entrenadores de la talla de Pep Guardiola o Luis Enrique. Holanda saca pecho por su líder en cada pata del balompié neerlandés.

En el cuarto lugar no aparece Zinedine Zidane, Eusebio, Garrincha, Michel Platini o Franz Beckenbauer. Dicha plaza le pertenece a un Cristiano Ronaldo cuyos goles y récords de cara a portería son ya la obsesión de nuevos talentos como Erling Haaland o Kylian Mbappé. Las victorias en Real Madrid, Manchester United y la selección de Portugal, vigentes en una selección de estrella donde la IA consultada por Mundo Deportivo tiene a Pelé en lo más alto de la historia de este juego.

Messi despide a Beckenbauer

El fallecimiento de la leyenda alemana toca a cada jugador activo o ya lejos del campo. Messi se unió a una oleada de homenajes que recorren la prensa por estas horas. Por medio de sus redes sociales, Lionel Andrés también rinde tributo a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. A los 78 años nos deja El Kaiser. La Pulga usó una foto suya en Instagram bajo el lema: “QEPD”.

El cuarto con más partidos del siglo

La Federación Internacional de historias y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicaba los datos minutos atrás. CR7 es quien más choques oficiales ha disputado desde el año 2000 con un total de 1204. Segundo lugar para el portero de Fluminense Fabio con 1202. En tercera casilla surgen las 1056 disputas de Dani Alves. ¿Messi? Cuarto con 1047.