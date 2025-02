Cristiano Ronaldo volvió a detonar la polémica con sus declaraciones a raíz de quién es el mejor futbolista de la historia. Como era de esperarse, el portugués considera que no hay nadie por encima suyo. Incluso, no solo que le apuntó a Lionel Messi, sino que siente que, con sus números, desplazó a Diego Maradona y a Pelé.

”Hacer 920 goles, 925, 930… Es que el mejor de la historia soy yo. Punto final. Los números lo dicen. En el fútbol hago de todo. Cabeceo, tiro libres, uso el pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte… Puede que te guste más Pelé, Messi, Maradona, lo entiendo y lo respeto. Pero a ¿Decir que Cristiano no es completo? Eso es mentira. Yo soy el más completo de la historia”, declaró CR7 en conversación con La Sexta.

Las palabras de Cristiano Ronaldo no hicieron más que marcar una vez más la diferencia con el capitán de la Selección Argentina no solo por lo hecho dentro del campo de juego, sino también por las maneras que cada uno afronta el debate que intenta determinar quién es o ha sido el mejor de todos los tiempos en el deporte rey.

Por eso, en las últimas horas emergió en redes sociales una de las respuestas al respecto de Lionel Messi, a instantes de recibir su octavo Balón de Oro a fines de octubre del 2023 en el Teatre du Chatelet de París (la Pulga es el máximo ganador del premio que otorga France Football con 8 y segundo es, justamente, Cristiano Ronaldo con cinco).

”No sé si soy el mejor de la historia o no y tampoco es algo que me le pregunte o me interese. El hecho de que se insinúe o se diga que estoy entre los mejores, para mi ya es un regalo. Es algo muy especial porque al fútbol lo juegan en todo el mundo en todos lados. Desde chico uno quiere ser jugador y para mi que digan que estoy entre los mejores ya para mi es un orgullo muy grande y ya está”, opinó Leo con la sinceridad y simpleza que lo caracteriza.

Cristiano Ronaldo presume la cantidad de goles oficiales

Cristiano Ronaldo, con el doblete que registró ante el Al Wasl por la séptima jornada del Grupo B de la AFC Champions League, llegó a los 923 goles y, de esta manera, se sigue afianzando en la cima de la clasificación de los máximos artilleros de toda la historia. Asimismo, aumenta la distancia con su principal perseguidor, Lionel Messi, quien hasta entonces acumula 850 gritos oficiales.

