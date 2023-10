Era inevitable que le hicieran la pregunta, pero lo que sí fue inesperado fue la contundencia con la que respondió. Cristiano Ronaldo dijo un no rotundo a ir a jugar a la MLS como Lionel Messi y unos días después llegó una respuesta directo al corazón.

“¿Y en Estados Unidos con Messi?”, le preguntó una periodista a Cristiano el 17 de julio de 2023 y la respuesta fue contundente: “No, tampoco. Creo que el campeonato de Arabia es mucho mejor que el de Estados Unidos“. A CR7 no solo le iba a responder Sergio Busquets con las palabras perfectas, un experto dictaría sentencia.

Ambos ya ganaron su primer título fuera de Europa. En el caso de Leo Messi fue la figura con diez goles y una asistencia en el campeonato de Inter Miami en la Leagues Cup 2023. Por su parte, Cristiano Ronaldo se reportó con dos anotaciones en la final que el Al-Nassr ganó en la Copa Árabe de Clubes. ¿Esta rivalidad continúa a distancia?

Le responden a Cristiano por decir que la liga árabe es mejor que la MLS con Messi

A la hora de buscar un especialista en estadísticas en el mundo del fútbol, OPTA da un paso al frente, y a pesar de que Cristiano Ronaldo afirmó que la rivalidad con Lionel Messi se acabó, un ranking dejó en claro la diferencia entre la MLS y la liga de Arabia Saudita.

Opta publicó un nuevo ranking de las 30 mejores ligas de fútbol y… ¡Oh, sorpresa! Llegó la firme respuesta para Cristiano. La MLS con Messi ocupó la posición 17 con un rating de 74.7, mientras que la liga árabe se ubicó en lugar 27 con un rating de 71.9.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.