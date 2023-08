Inter Miami y La Florida siguen gozando de los tantos y actuaciones de un Lionel Andrés Messi que comandó la victoria ante Orlando City con un nuevo doblete. El argentino sigue de fiesta por la MLS, donde hubo reclamos de peso por parte del entrenador rival y ‘dardos’ más que particulares hacia el arbitraje sobre el ‘10’ de la Albiceleste.

No era un duelo más para el equipo de David Beckham. Entramos en las fases definitivas de la League Cup y no hay margen de error. Messi volvió a ser decisivo, anotó un nuevo doblete y eso sí, desató la ira de un Óscar Pareja que como DT de Orlando City, dejó caer más de un dardo sobre el certamen. ¿Trato preferencial?

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, empezaba el colombiano Pareja sobre la derrota de los suyos en La Florida. También hubo palabras para el penalti de Josef Martínez y la mejora del equipo de David Beckham.

Entre quejas y elogios

Duelo caliente dentro y fuera del campo: “Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado…Es una simulación muy clara y fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden, pero hoy ni se plantearon eso…Fue un circo”.

Así culminó una nueva jornada de Lionel Andrés Messi en su travesía por los Estados Unidos de Norteamérica. Victoria sobre un Orlando que estalló ante el arbitraje y que ahora vuelve a poner los ojos en el inicio de la MLS. La Pulga y sus compañeros esperan a Dallas en los octavos de final de una Leagues Cup que volverá a la acción el día domingo. Primer choque como visitante para el argentino.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.