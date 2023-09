El efecto Lionel Messi en Inter Miami no deja de sorprender y con resultados inmediatos llegó un récord que trajo beneficios para los compañeros de Leo, pero que terminó por perjudicar al equipo de David Beckham y los hermanos Mas.

Inter Miami dejó de ser el último equipo en la Conferencia Este y ya esta a ocho puntos del noveno lugar. Aquella posición que le daría la posibilidad de jugar un partido para clasificar a los Playoffs de la MLS 2023. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo liderado por Leo Messi.

Bajo la premisa que no solo es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol por lo desequilibrante que es, una vez más se demostró que Messi mejora a sus compañeros. En este caso, se ratificó con un récord que terminó perjudicando a Inter Miami por al menos un partido.

¿Por culpa de Messi? El récord de Inter Miami que perjudica al equipo de Beckham

Las Eliminatorias al Mundial 2026 pusieron primera marcha y una de las reglas que buscaría cambiar la MLS según el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino es jugar mientras haya fecha FIFA. Como esto aún no se modifica, Inter Miami deberá jugar sin Leo Messi mínimo el partido contra Sporting Kansas City del sábado 9 de septiembre a las 19:30 ET (20:30 ARG). ¡Y eso no es lo peor de todo!

Inter Miami publicó en X (Twitter) el récord que se dio por primera vez en la historia del equipo: 9 jugadores convocados por sus respectivas selecciones para las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. A Lionel Messi (Argentina) se suman, Diego Gómez (Paraguay), Josef Martínez (Venezuela), Robert Taylor (Finlandia), Sergii Kryvtsov (Ucrania), Drake Callender y Benjamin Cremaschi (Estados Unidos), David Ruiz (Honduras) y Edison Azcona (República Dominicana). A todos ellos, ‘El Tata’ Martino los pierde por al menos un partido cuando cada juego empieza a ser una final si quieren clasificar a los MLS Playoffs 2023.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.