Erling Haaland recibió en las últimas horas el premio a mejor jugador de la UEFA de la temporada 2022-23. Su temporada récord e histórica con Manchester City le permitió ganar este galardón por encima de la figura de Lionel Messi. Precisamente, el noruego sorprendió al hablar sobre la posibilidad de jugar en la MLS, el actual torneo que disputa el astro argentino.

El futuro de Haaland vuelve a estar en los primeros planos de los portales europeos. Una reciente información del periodista José Álvarez Haya en El Chiringuito asegura que el noruego “se muere” por jugar en Real Madrid. A su vez, la agente del noruego, Rafaela Pimenta, no descartó esta posibilidad.

El conjunto merengue ha sido uno de los que preguntó por el fichaje de Erling, pero al final, optó por Manchester City, con el que ya conquistó títulos importantes. El triplete con la Champions League, Premier y la FA Cup, además de haber logrado el récord de goles en una misma temporada de la liga inglesa, hacen que su paso por los Citizens ya sea un éxito. ¿Ahora buscará Madrid?

La MLS, posible opción a futuro para Haaland

Pero así como se lo vincula con Real Madrid, Erling Haaland también empieza a sonar para la MLS en un futuro más lejano. En una entrevista para el podcast que conducen Logan Paul y KSI, Impaulsive, el delantero de Manchester City no descartó la chance de jugar en la liga estadounidense, tal como lo está haciendo Lionel Messi en estos momentos.

“No he estado mucho ahí, así que es difícil decirlo, pero tengo 23 años, la gente se va a la MLS y juega al fútbol ahí, yo nunca lo he pensado porque soy joven. Soy futbolista, dentro de diez años tendré 33 y me quedarán un par de años en el fútbol“, expresó al ser consultado sobre el fútbol de ese país y si le gustaría jugar allí.

La MLS empieza a volver a los primeros planos de la mano de Leo Messi. De hecho, hizo también que otros cracks como Sergio Busquets y Jordi Alba (sus amigos) lo sigan en Inter Miami. A su vez, la liga continuará con su revolución para los próximos años gracias al boom que generó la llegada del argentino, quien ya ganó un título con este club. ¿Haaland, en 10 años, se le podría unir?

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland en Manchester City?

Erling Haaland lleva un total de 55 goles en 58 partidos disputados con Manchester City hasta el momento. En su temporada 2022-23 logró los títulos de la Champions League, la Premier y la FA Cup. Además, se convirtió en récord absoluto de la liga inglesa al convertir la mayor cantidad de goles en una misma temporada con 36 anotaciones (superando los 34 que convirtieron Andy Cole y Alan Shearer).

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester City?

Manchester City, tras su encuentro ante Sheffield United, jugará por la cuarta fecha de la Premier League. Este sábado 2 de septiembre vuelve al Etihad para recibir a Fulham.

La formación de Manchester City versus Fulham

Al seguir a paso firme en el arranque de la liga inglesa, Pep Guardiola no hará muchos cambios para el partido de este sábado ante Fulham, aunque puede haber un debut. Así, Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Julián Álvarez, Doku; Haaland es la formación titular.