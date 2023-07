Inter Miami sigue dando vueltas en el mercado de pases para consolidar un plantel competitivo que se anime a ganar la US Open Cup, la Leagues Cup y, por qué no, la Major League Soccer, pues, a pesar de estar último en la tabla de posiciones de la Conferencia Este, todavía tiene tiempo de recuperarse y clasificar a los Playoff. Por eso, más allá del arribo de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba (y posiblemente Andrés Iniesta), no abandona su gestión por Luis Suárez.

La realidad es que lo más complicado es encontrar las maneras para que pueda salir del Gremio de Porto Alegre que, lógicamente, no piensa regalárselo a la institución encabezada por Jorge Más, José Más y David Beckham. Los brasileños están firmes en su postura: aquel club que requiera los servicios del uruguayo tendrá que pagar su cláusula de rescisión que es de 70 millones de dólares.

Ahora bien, el Inter Miami avanza de todas maneras, por lo menos, en lo que respecta a los trámites locales, dado que le compró al San José Earthquakes una plaza para jugador internacional a cambio de -tal como informó mediante sus redes sociales y sitio web oficial- 150 mil dólares. Es decir, el cupo para Luis Suárez en la MLS ya está.

Por lo tanto, reglamentariamente, el conjunto de Gerardo Martino podría tener en breve en una misma plantilla a cinco jugadores representantes de uno de los mejores equipos del Fútbol Club Barcelona de todos los tiempos: Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Andrés Iniesta y el atacante charrúa mencionado anteriormente.

Renato Gaucho, DT de Gremio, confirmó los contactos entre Inter Miami y Luis Suárez

Lejos de querer disimular la situación que se vive en el Gremio, Renato Gaucho dijo en conferencia de prensa que las versiones que circularon sobre contactos entre el Club Internacional de Fútbol Miami y Luis Suárez son ciertos. Además, adelantó que él ya sabe cuál es la intención del delantero rioplatense. ¿Se queda en Brasil o se va a Estados Unidos?