Lionel Messi causó gran preocupación tanto en la Selección Argentina como en Inter Miami luego de la victoria ante Ecuador. Es que salió de cambio casi sobre el final del partido. De acuerdo a Lionel Scaloni, “pidió el cambio“, lo que llevó a que desde el club estadounidense salgan a aclarar todo con la palabra de su director técnico, Gerardo Tata Martino.

El ’10’ volvió a ser figura y marcó el gol del triunfo ante Ecuador con un gran tiro libre. Sin embargo, minutos después de este golazo, pidió el cambio e ingresó Exequiel Palacios en su lugar. Scaloni, entrenador de la Albiceleste, dijo que tuvo un “problemita” y eso llevó a pedir el cambio.

Inter Miami, rápidamente, quiso conocer el estado de su máxima figura. Y hubo respuesta. El propio entrenador, Tata Martino, en rueda de prensa ante algunos periodistas en Fort Lauderdale, habló sobre el estado físico de Messi. Si bien la idea era llevar calma, hay intranquilidad.

Según Martino, todavía restan saber mayores precisiones sobre su estado físico. “En principio no parece nada importante. Sí se ven síntomas de cansancio, por lo menos con el reporte que tenemos después del partido. Pero tenemos que esperar para saber con mayor precisión“, expresó el entrenador argentino.

¿Viajará Messi a la altura de La Paz?

El Tata también fue consultado sobre la posibilidad de que Messi retorne antes de lo previsto a Miami con estos problemas físicos. “No me animaría a decir, es demasiado pronto. Hoy puede ser un día importante, pero si tiene posibilidades de jugar contra Bolivia, no me lo imagino regresando“, opinó.

Por lo pronto, desde la Selección Argentina, no emitieron ningún tipo de comunicado o parte médico para conocer el estado físico de Lionel Messi. Otro jugador que salió con molestias del partido ante Ecuador fue Cristian Cuti Romero y tampoco hubo novedades hasta el día de la fecha.

¿Descartado para enfrentar a Atlanta United?

Inter Miami ya sabe que no podrá contar con Messi para el partido de este sábado 9 de septiembre ante Sporting Kansas City debido a su compromiso con la Selección Argentina. Y para el siguiente partido, ante Atlanta United, el sábado 16 del mismo mes, hay muchas dudas respecto a su presencia.

Con los problemas físicos que viene sumando por la gran cantidad de partidos que ha jugado con Inter Miami, es probable que Lionel Messi también se pierda el duelo ante Atlanta United o, al menos, no sea titular y tenga un lugar en el banco de suplentes. Tata Martino deberá decidir cómo administra su cantidad de minutos durante los próximos encuentros.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 11 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.