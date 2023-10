En Inter Miami empieza a reinar la impaciencia sobre el estado físico de Lionel Messi. Los hinchas piden por su presencia en los partidos de la franquicia de la Florida, pero Gerardo Tata Martino sigue sin dar razones respecto a la lesión del astro argentino.

Durante los últimos días, el ex entrenador de FC Barcelona y las selecciones de Paraguay, Argentina y México ha sido blanco de varias críticas en Estados Unidos. Lo acusan de ocultar información sobre la lesión de Lionel Messi. Las dudas crecen a su alrededor, ya que siempre mantiene la duda sobre la presencia del argentino y hay distintas versiones al respecto.

Varios hinchas de Inter Miami le acusan de ocultar información sobre la lesión del astro rosarino por pedido de la directiva y no desfavorecer la venta de entradas para los partidos. En este sentido, el Tata tuvo que salir a defender de estas acusaciones y críticas que ha recibido.

Gerardo Martino se defiende de las acusaciones por ocultar información sobre Messi

Gerardo Martino reveló que hay mucho riesgo sobre la lesión de Lionel Messi y es por eso que no se lo arriesga en los últimos partidos. “Es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. Es en el posterior“, comentó en una rueda de prensa este martes.

Pero a la hora de dar más precisiones sobre el estado de Messi, Tata Martino aprovechó para defenderse de las acusaciones y cuestionamientos en su contra durante los últimos días. “Cualquier cosa que vaya a decir si no se cumple, se tomaría… Hoy yo parezco el mayor vendedor de entradas de la MLS. Como si yo tuviera algo que ver con la venta de los tickets y a nosotros nos preocupan los jugadores“, comentó.

Y añadió: “El otro día decían que (Messi) estaba fuera de la liga por toda la temporada. ¿Y? Ustedes no corren ningún riesgo; dicen un mes, no es un mes, son 40 días o 20 días. A ustedes no les pasa nada. Yo cometo un error gravísimo si digo algo en forma apresurada, por eso evito los tiempos exactos. Entiendo el deseo de conocer los tiempos exactos, si tuviera los tiempos exactos los diría, pero no los tengo“.

¿Cómo sigue Lionel Messi, según Martino?

Messi estuvo presente en el último entrenamiento de Inter Miami este martes, como previa al partido ante Chicago Fire en la MLS. “Veremos el entrenamiento, veremos si no corre ningún tipo de riesgo y evaluaremos si es conveniente que viaje o no viaje“, apuntó sobre la posibilidad de que esté ante Chicago Fire.

“Él debería empezar a entrenar con el equipo. Podría ser hoy, podría ser mañana. Lo que pasa que justo mañana es el día del partido. A lo mejor hoy hace la primera parte de la entrada en calor, pero sólo por una cuestión de tener un entrenamiento acorde a las necesidades que tiene hoy en día él, y el resto del equipo hace un entrenamiento mucho más liviano en función de lo que viene entrenando“, precisó.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en Inter Miami?

El próximo partido de Inter Miami será este miércoles 4 de octubre ante Chicago Fire en una nueva jornada de la MLS. Lionel Messi sigue en duda, aunque todo hace indicar que no estará disponible. Según el periodista argentino Gastón Edul, recién volverá a jugar el próximo encuentro ante FC Cincinnati, que se jugará este sábado 7 de octubre.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 12 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 43 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Leagues Cup con Inter Miami. Con esto iguala a Dani Alves, que tiene 43. Hubo una gran polémica en el último tiempo ya que se le adjudicaba la Supercopa de España 2005 sin que haya sido convocado.