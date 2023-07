En la MLS también hay tope salarial como sucede en Europa con el llamado ”Fair Play Financiero”. Sin embargo, todos los equipos tanto de la Conferencia Este como de la Oeste tienen la chance de inscribir hasta tres futbolistas que pueden excederse de los límites. A este selecto grupo en el certamen estadounidense se lo denomina ”Jugador Franquicia”.

Y uno de los cupos en el Inter Miami era utilizado por el mexicano Rodolfo Pizzarro, quien este martes 11 de julio confirmó que será transferido para dejarle su espacio a las flamantes estrellas que están por caer. Lionel Messi, Sergio Busquets y, posiblemente, Jordi Alba (el único que todavía no está garantizado de los tres).

Al respecto, el mediocampista de paso en la Liga MX por los Tuzos del Pachuca, Rayados de Monterrey y las Chivas de Guadalajara, expresó su descontento en la mañana de Estados Unidos ante los medios de comunicación presentes en la práctica del conjunto de la Major League Soccer que ahora comanda Gerardo Martino.

“Es difícil porque yo tengo contrato. No sabía que podía ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto”, declaró Rodolfo Pizzarro a quien, evidentemente, no le dieron muchas más opciones que agarrar sus pertenencias y encarar su destino hacia otra institución.

Lionel Messi será presentado el domingo 16 de julio

El Inter Miami ya tiene todo preparado para la presentación de Lionel Messi del próximo domingo 16 de julio. Por cierto, el horario del evento coincidirá con la Final de la Copa Oro de la Concacaf. Por eso, las señales a cargo de la transmisión de la competencia están negociando para reproducir parte de lo que será la conferencia de prensa del argentino.