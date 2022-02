A pesar de que seguramente los logros en el fútbol y el boxeo son más reconocidos, no se puede hablar de la historia grande de la Fórmula 1 sin mencionar a los pilotos latinoamericanos, que desde el inicio de la competencia hasta la actualidad han participado en algunas de las páginas más importantes del automovilismo mundial.

Y nos referimos únicamente a los mitos, como el argentino Juan Manuel Fangio o el ícono brasileño Ayrton Senna, sino a más de una decena de pilotos que han dejado su huella en la historia.

Por eso, reunimos a todos los pilotos latinos que han logrado subir a un podio y contamos sus historias.

01) Juan Manuel Fangio

Para muchos, la verdadera esencia de la Fórmula 1 estuvo en sus inicios, cuando la tecnología automotriz ni siquiera soñaba ser la de ahora, y la destreza de los pilotos era lo único a tener en cuenta.

Fue en esos tiempos que Juan Manuel Fangio demostró porque es uno de los grandes de la historia del automovilismo. El argentino obtuvo 5 campeonatos de pilotos, además del récord de 24 carreras ganadas y 35 podios en 52 Grandes Premios corridos.

Secuestro en Cuba

En febrero de 1958, Fangio estaba en La Habana con la intención de competir en el Gran Premio de Cuba. Por ese entonces, el gobierno estaba en manos de Fulgencio Batista, mientras que Fidel Castro comandaba el grupo de guerrilleros que luego tomaría el poder en Cuba.

Al parecer, el revolucionario cubano pensó que secuestrar al argentino sería una buena manera de difundir el mensaje de su grupo al mundo. Fangio debió ser reemplazado en la carrera por el francés Maurice Trintignant que chocó y provocó un accidente que se llevó la vida de seis personas. Tras 26 horas de secuestro Fangio fue liberado, lo curioso es que nunca habló mal de sus captores y hasta aseguró que entendía sus motivos. Un año después, ya con Fidel Castro en el poder, viajó a Cuba como invitado de honor.

02) Rubens Barrichello

En el deporte, como en todas las cosas hermosas del mundo, siempre existen ciertas figuras que con su sola presencia opacan al resto, una especie de gigante que con su gigantesca sombra ocultan a quienes tienen al lado. En el universo de la Fórmula 1 esa persona fue Schumacher. Tal vez por eso, es más elogiable aún que su compañero de equipo Rubens Barrichello, sea recordado por sus propias hazañas.

Es que a pesar de no ganar ningún campeonato, el nombre del brasileño es fija en las charlas de “los que saben” sobre Fórmula 1. Las estadísticas están a su favor, corrió 326 GPs en su carrera, en donde tuvo 11 victorias y 68 podios.

03) Nelson Piquet

Sin embargo, Senna no es el único brasilero que ha sabido grabar su nombre en la historia grande de la Fórmula 1. Nelson Piquet también es nacido en tierras cariocas y es considerado como uno de los pilotos más exitosos en la historia de la competición.

Sus números lo avalan, en su haber tiene ganados tres títulos (1981, 1983, y 1987), ganó 23 Grandes Premios y se subió 60 veces a un podio. Su último título fue el anterior al primero de Senna, demostrando la hegemonía brasileña durante esos años.

04) Emerson Fittipaldi

Unos años antes, pero sin alejarnos de Brasil, Emerson Fittipaldi fue el brasileño que coronó en las pistas de la Fórmula 1, logrando más de 40 podios en toda su carrera y, por 30 años, ser el piloto más joven en ganar un campeonato.

Tanto en 1972 como en 1974, Emmo se coronó campeón de la temporada, mientras que en 1973 y 1975 quedó segundo. Su récord personal es de 14 victorias y 35 apariciones en el podio, en 149 grandes premios.

05) Carlos Alberto Reutemann

En una competencia con tanta historia y dificultad como es la Fórmula 1, no es necesario ser campeón para ya ser considerado como uno de los mejores. El argentino, Lole Reutemann, es para muchos uno de los pilotos latinoamericanos más importantes de la competencia, y sin embargo, nunca pudo ser campeón.

Claro que estuvo cerca en 1981, sin embargo, por un solo punto no lo logró. Igualmente, tiene en su haber un tremendo récord de 12 victorias y 45 podios durante los 146 Grandes Premios que disputó en su carrera.

06) Felipe Massa

Un segundo, un movimiento extra, una pequeña decisión mal tomada, no importa lo significante que sea, cualquier cosa puede cambiar la vida de una persona. Para Felipe Massa, fue la última curva del Gran Premio de Brasil en el 2008, donde por 15 segundos fue campeón del mundo.

A pesar del fallido campeonato, el brasilero escribió su nombre en la historia de la Fórmula 1 a base de grandes carreras y un impresionante récord de 11 victorias y 68 podios, en sus 326 GPs.

07) Juan Pablo Montoya

Sin embargo, si hablamos de latinoamericanos en la Fórmula 1, la historia no está solo en la Argentina y en Brasil. Desde las tierras cafeteras de Colombia, Juan Pablo Montoya se dio el gusto de ser el único colombiano en ganar al menos una carrera en la competencia.

Y no lo hizo una sola vez, lo hizo siete veces, además de subirse a 30 podios durante las 97 carreras que disputó. Un gran número para el cafetero.

08) José Froilán González

Retrocedemos un poco en el tiempo y volvemos a los años 50, donde la Fórmula 1 empezaba a aparecer como la gran competencia automovilística que es y los pilotos argentinos eran moneda corriente en sus pistas.

Es que, si ya hablamos de Fangio y de Reutemann, es necesario también hablar de José Froilán González, quién tiene el honor de ser el primer piloto en ganar un Gran Premio para la escudería de Ferrari, el 14 de julio de 1951 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

09) Sergio “Checo” Pérez

Y si antes fuimos al pasado, ahora volvemos al presente, porque si alguien todavía está escribiendo su historia en la Fórmula 1, es el piloto mexicano de Red Bull Racing, Sergio “Checo” Pérez.

Después de su debut en 2011 con el equipo suizo de Sauber, el mexicano pasó por McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull Racing. En su trayectoria logró ganar 2 veces y se subió 15 veces al podio, y es el único latinoamericano en lograr un podio que compite actualmente.

El único latino en la Fórmula 1

A pesar de haber dado una gran cantidad de campeones, y algunos de los pilotos más reconocidos en la historia de la Fórmula 1, desde hace algunos años que los competidores latinoamericanos no están presentes en la parrilla actual de la competencia.

La excepción es la del Checo Pérez, quien actualmente es el único piloto latinoamericano en la Fórmula 1. La falta de carreras en suelo latino hace que cada vez se dé menos importancia a los corredores de nuestro continente. Sin embargo, pilotos como el argentino Franco Colapinto o el paraguayo Joshua Duerksen, entre otros, se siguen probando en el viejo continente y renuevan la ilusión de ver otra vez más latinoamericanos en la F1.

10) Pedro Rodríguez de la Vega

Sin embargo, Checo no es el único mexicano que hizo de las suyas en la Fórmula 1, ya que 50 años atrás, el recordado Pedro Rodríguez de la Vega demostró el gran talento que tienen en México para estar detrás del volante.

En sus ocho años de carrera en la Fórmula 1 (compitió entre 1963 y 1971), Pedro disputó 54 Grandes Premios, en donde logró subirse al podio en 7 oportunidades y ganar 2 carreras.

11) José Carlos Pace

Ya a esta altura parece estar de más aclarar que los brasileros son cosa seria en lo que respecta a la Fórmula 1, por eso, no es extraño que la mayoría de los pilotos de este ranking vengan de las tierras cariocas.

José Carlos Pace, conocido como “El callado” o, en portugués, “O Moco” corrió entre 1972 y 1977 y es considerado por los expertos como unos de los pilotos más veloces de su época (en las curvas llegaba alcanzar velocidades de más de 180 kilómetros por hora). Gracias a eso, logró ganar un Gran Premio (en Brasil, su tierra) y subirse al podio en 6 oportunidades.

12) Pastor Maldonado

Ya hablamos de argentinos, de mexicanos, de brasileros y de colombianos. Ahora es el turno de Venezuela, país que también se suma un poroto a la hora de contabilizar pilotos que hayan podido pisar un podio en la Fórmula 1. En el caso de los vinotintos, ese conductor se llama Pastor Maldonado.

Durante su interesante trayectoria de cuatro años (participó entre el 2011 y el 2015), Pastor tuvo el honor de convertirse en el primer venezolano en ganar un Gran Premio de la Fórmula 1. Fue en el GP de España de 2012 y desde entonces su nombre quedará siempre en la historia.

13) Onofre Marimón

Volvemos a la Argentina y, como en los casos anteriores, volvemos en el tiempo para hablar de uno de los pilotos que compartió pista con Fangio, Onofre Marimón. El argentino nunca pudo ganar una carrera, sin embargo, si tiene en su haber un récord que hasta hoy no ha sido derrocado.

Es que Onofre es el piloto que ha hecho la remontada más larga desde la salida hasta el final de la carrera, avanzando 25 posiciones. En su carrera logró subir dos veces al podio. Tristemente, falleció durante los entrenamientos del Gran Premio de Alemania de 1954 en Nürburgring, a bordo de un Maserati 250F.

14) Carlos Alberto Menditéguy

Uno más de los grandes pilotos argentinos que mostraron su talento en la década del 50. Carlos Alberto Menditéguy, un conductor tan talentoso como también polémico, ya que a pesar de haber logrado subirse al podio en una oportunidad, su nombre es recordado por un particular episodio de indisciplina.

Es que antes de disputarse uno de los Grandes Premios de la temporada de 1956, Carlos, que en ese entonces era uno de los pilotos de Maserati, prefirió no ir para pasar unas vacaciones, sin aviso, en la costa francesa con la actriz Brigitte Bardot. Obviamente, cuando en su equipo se enteraron de esto lo echaron. Más tarde el propio Fangio se lamentaría por su compatriota y aseguraría: “Menditeguy no fue campeón del mundo, posiblemente porque no quiso”.

15) Mauricio Gugelmin

Tal vez si se compara con sus compatriotas brasileños, la carrera de Mauricio Gugelmin en la Fórmula 1 parece estar unos escalones por debajo. Esto sería verdad solamente si no fuera increíblemente difícil no solo competir allí, sino alcanzar un podio, haciendo que cualquiera que lo logre entre directamente en un grupo de élite en la historia.

El piloto carioca debutó en 1988 en las pistas de la Fórmula 1 y logró permanecer durante cuatro años, disputando 80 carreras y obteniendo un podio al quedar tercero en Gran Premio de Brasil de 1989.

16) Roberto Moreno

Hay tantas personas que creen en el destino como personas que no creen en él, el piloto brasilero Roberto Moreno parece pertenecer al primer grupo, ya que su carrera en la Fórmula 1 parece ser obra de una fuerza superior.

Es que en 1990 el equipo para el que participaba, EuroBrun, anunciara que no iba a disputar más carreras, Benetton decidió contratarlo ya que Alessandro Nannini había perdido un brazo en su accidente con un helicóptero. Gracias a eso, y en su debut, Moreno alcanzó el segundo puesto en el Gran Premio de Japón, alcanzando el único podio en su carrera en la F1.

17) Nelson Piquet Jr.

No, no hubo un error en este ranking, ya que, aunque es verdad que ya nombramos al icónico piloto brasilero Belson Piquet, ahora estamos hablando de su hijo. La manzana no cae muy lejos del árbol, y sino pregúntenle a él.

A pesar de no tener los increíbles números de su padre, Nelson Piquet Jr. permaneció por dos temporadas en la Fórmula 1, conduciendo para el equipo Renault, en donde disputó 28 carreras y logró subir una vez al podio.

18) Ayrton Senna

En la tierra de Pelé, Ronaldo y Ronaldinho, en el país de Gilberto Gil, Caetano Veloso y João Gilberto; Ayrton Senna se erige como uno de los más grandes iconos cariocas, y como el culpable del gran fanatismo brasilero por la Fórmula 1.

Es considerado por muchos como el más rápido de la historia, participó en 162 Grandes Premios, de los cuales ganó 41 y se subió 80 veces al podio, además obtuvo 3 campeonatos: 1988, 1990 y 1991. En 1994, durante el Gran Premio de San Marino tuvo un accidente que terminó con su vida.

El trágico adiós a uno de los más grandes del deporte

Era el 1 de mayo de 1994 y en la Fórmula 1 se disputaba el Gran Premio de San Marino. Ayrton Senna venía atravesando una temporada complicada, su pase a Williams tras dejar McLaren le había traído problemas de comodidad a la hora de manejar (a tal punto de tener que retirar en las dos primeras carreras del año.

En los días previos a la carrera, dos accidentes en la pista demostraban lo complicado que era el circuito. En la vuelta 7, el auto de Ayrton Senna chocó contra un muro de concreto desprotegido en la Curva Tamburello a 211 km/h. El accidente fue fatal y se trató de la última muerte en la Fórmula 1 durante 20 años.

El peor antecedente y el homenaje fallido

Además de sus grandes cualidades como piloto y su innegable espíritu ganador, Ayrton Senna era conocido como uno de los mayores impulsores de priorizar la seguridad de los pilotos en la carrera. Un día antes del trágico accidente en donde perdió la vida, otro piloto de Fórmula 1 también fue víctima de un siniestro que terminó de la peor manera.

Roland Ratzenberger fue el piloto austriaco que, en la clasificación al Gran Premio de San Marino, falleció por un accidente. Un día después, tras el accidente del brasileño, los inspectores encargados del peritaje del auto encontraron una bandera de Austria, que Senna había guardado para poder homenajear a su difunto colega. Un homenaje que por desgracia, nunca pudo hacer.