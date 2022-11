Jungkook, el integrante más joven de BTS, es uno de los artistas que será parte de la inauguración del Mundial 2022 este domingo 20 de noviembre en la previa de Qatar vs. Ecuador. El evento comenzará a las 19 horas del país de Medio Oriente.

"Orgullosos de anunciar que Jungkook forma parte de la banda sonora de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 y actuará en la ceremonia de apertura del Mundial. ¡Sigan atentos!”, publicó a través de un comunicado Big Hit Music, la productora de la banda surcoreana. El resto de los integrantes no serán parte de este evento.

En el show también participarán otros importantes artistas internacionales: Calvin Harris, la banda estadounidense de hip-hop Black Eyed Peas, el reguetonero J Balvin, la cantante canadiense Nora Fatehi y el compositor nigeriano de reggae-dance Patrick Nnaemeka Okorie y Jungkook según reveló el portal World Music.

+Cuánto cobró Jungkook de BTS por cantar en la inauguración

Se reveló que Jungkook, al igual que la mayoría de artistas convocados para la inauguración del Mundial de Qatar 2022, recibió una cifra que supera por poco el millón de dólares.

+Horario del evento