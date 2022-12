Han sido horas tensas en Portugal tras la eliminación de la selección del Mundial de Qatar 2022. Las críticas contra el seleccionador, Fernando Santos han sido grandes y se hicieron virales unas supuestas palabras de Luis Figo sobre el entrenador. El exjugador ha salido a desmentir dichas declaraciones.

Fernando Santos ha sido el gran apuntado por parte de la prensa y fanáticos por la eliminación de Portugal. La mayor parte de las críticas parten de la decisión del entrenador de dejar en el banquillo de suplentes a Cristiano Ronaldo en los últimos partidos, algo que pudo influir en el último resultado.

En medio de todo este revuelo, los medios se hicieron eco de unas supuestas declaraciones del exjugador portugués, Luis Figo. "No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganarle a Suiza? ¡Excelente! ¿Pero se puede hacer eso en todos los partidos? No".

"Dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo fue un error, esta derrota es responsabilidad del entrenador" fueron las palabras de la leyenda de Portugal que se difundieron en los medios de comunicación y las redes sociales tras la eliminación del combinado luso de Qatar 2022.

Respuesta de Figo

Luego de que estas supuestas declaraciones dieran la vuelta al mundo, Figo cargó contra el periodista que dio inicio a la bola de nieve por medio de sus redes oficiales. "¿Quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? ¡Si quieres saber mi opinión tienes que preguntar! No te conozco de nada, así que no inventes declaraciones mías. Protagonistas son los que hacen la diferencia".

