La organización delMundial de Qatar 2022 entró en el ojo de la tormenta en las últimas semanas. Human Right Watch, una organización de Nueva York que realiza investigaciones y trabaja como defensa de los derechos humanos, acusó al país asiático de obligar a sus obreros a trabajar entre 16 y 18 horas diarias, 7 días a la semana, soportando temperaturas que alcanzan los 50 grados. The Guardian, uno de los medios británicos más importantes, habló recientemente de 6.500 empleados fallecidos. En este marco, Nasser Al-Khater, CEO de la Copa del Mundo, salió al cruce.

En diálogo con el portal español AS, dijo: "En Qatar han fallecido tres trabajadores del Mundial. Tres. Son datos públicos que nunca hemos escondido. Los datos que ofrecen varios medios se utilizan para crear negatividad y responder a intereses personales. Son absolutamente falsos. Nosotros no reconocemos estos datos y no están contextualizados. Es un periodismo irresponsable. Parece que todo el que muere en Qatar lo hace por el Mundial".

Además, Nasser Al-Khater habló de cuántas personas espera recibir el país para el Mundial: “Esperamos entre 1,2 y 1,5 millones de aficionados. Habrá distintas posibilidades de alojamiento para todos ellos. Queremos que este Mundial sea el de toda la región de Oriente Medio, no sólo de Qatar. Así lo siente la mayoría de la gente de la región".

Para cerrar hizo referencia a sus polémicas declaraciones en la entrevista de CNN con respecto a la comunidad LGBT+, donde había pedido que no realicen muestras de afecto de forma pública: "En Qatar todo el mundo es bienvenido. No importa el género, la religión, la raza o la orientación sexual".

