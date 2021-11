Un martes a puro futbol tendremos a lo largo del día en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 a lo largo y ancho del planeta. Decenas de selecciones buscarán ponerse un paso más cerca de la próxima Copa del Mundo en los cinco continente y estos serán los encuentros más destacados de un 16 de noviembre para no salir de casa.

Empecemos por lo que ocurrirá en África con un Mohammed Salah que volverá a liderar a Egipto ante Gabón en una tarde donde si los faraones se quedan con una victoria podrían ponerse a punto de la ronda final a Qatar. Otras selecciones como Nigeria, Argelia o Costa de Marfil, se encuentran a un triunfo de meterse en la última fase rumbo a la próxima Copa del Mundo. Cabo Verde, Burkina Faso y Camerún harán todo por evitar su clasificación.

Pasando ya al continente asiático, FIFA entrega dos cupos de manera directa por grupo que ya son ostentados por Irán y Corea en el A y por Arabía Saudita en el B, donde los Omán vs. Japón y el China vs. Australia definirán al segundo clasificado. En la zona 1, Líbano vs. Emiratos Árabes e Irak vs. Corea serán los choques de donde saldrá el clasificado a la repesca para buscar el repechaje Intercontinental.

Conmebol, CONCACAF y UEFA

En el viejo continente quedan pocas cosas por resolverse, por lo que los ojos del mundo apuntan a Finlandia vs. Francia y Bosnia vs. Ucrania para saber quien va al repechaje en el grupo ganado por los de Deschamps. Igualmente en el E, Gales recibirá a una clasificada Bélgica con el objetivo de defender sus tres puntos de ventaja sobre Republica Checa, que recibe a Estonia, en esa lucha por la segunda plaza. Por último, Noruega buscará el batacazo ante el líder de su zona en Ámsterdam con la esperanza de que Montenegro le arrebate el triunfo a Turquía y así Haaland y compañía puedan meterse en el repechaje.

En cuanto a la CONCACAF, el octagonal tendrá una decisiva jornada donde los encuentros entre Jamaica vs. USA, Panamá vs. El Salvador, Costa Rica vs. Honduras y Canadá vs. México marcaran la parrilla de encuentros. La visita de los hombres del Tata Martino al norte del continente se muestra como el choque más destacado de la fecha.

En CONMEBOL resulta imposible no hablar de un Argentina vs. Brasil que supondrá el plato fuerte de las Eliminatorias, aunque grande choques como Colombia vs. Paraguay, Chile vs. Ecuador, Venezuela vs. Perú y Bolivia vs. Uruguay marcarán el devenir de la jornada número 14. Día para no salir de casa pensando en Qatar.