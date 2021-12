La Selección de Italia venía de lograr la Eurocopa meses atrás luego de vencer en la final a Inglaterra y es por ese motivo que llegaba como una de los equipos favoritos para disputar las Eliminatorias de Europa con el objetivo de ingresar al Mundial de Qatar 2022. Pero la realidad es que el equipo dirigido por Daniel Mancini no encontró el gran volumen de juego que desplegó en su reciente título y terminó quedando en la segunda posición del Grupo C, siendo superado por Suiza, clasificando de esta manera al Repechaje.

+Italia o Portugal: solo una de las dos selecciones podrá ir al Mundial de Qatar 2022



El rival que deberá enfrentar en la primera instancia La azzurra como local es Macedonia y hay un escenario que ya toma fuerzas para albergar este impactante duelo: el Renzo Barbera, ubicado en la isla de Sicilia, donde hace como local el Palermo. Esta mañana, La Gazzetta dello Sport publicó que la Federación de Italia recorrió el estadio y creen que podría ser el indicado.

+El Renzo Barbera por dentro

El duelo entre Italia y Macedonia, equipo que terminó en la segunda posición del Grupo J sólo por debajo de Alemania, se llevará a cabo el 24 de marzo. El ganador deberá enfrentar a Portugal o Turquía para definir la plaza a la Copa del Mundo.

Luego, los de Mancini deberán enfocarse en la Copa Euroamericana, partido ante Argentina por ser el mejor de América, el cuál se disputará en Wembley el mes de junio.

¿A qué selección debe enfrentar el ganador de Italia vs. Macedonia para clasificar al Mundial?

A Portugal o Turquía, las otras dos selecciones que componen el Grupo C.

¿Cuáles son las otras dos selecciones de Europa que clasificarán a la Copa del Mundo?

El primer clasificado sale entre Escocia vs. Ucrania y Gales vs. Austria, mientras que el segundo de Rusia vs. Polonia y Suecia vs. República Checa.