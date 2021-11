Este viernes 26 de noviembre se llevó a cabo en Zúrich, Suiza, el sorteo de los Playoffs de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial de Qatar 2022. Las 12 selecciones clasificadas se dividieron en 3 rutas distintas, en cada una de las cuales se jugarán 2 semifinales y una final. Los ganadores de las 3 finales se quedarán con los últimos 3 boletos disponibles para Europa rumbo a la próxima Copa del Mundo.

El exjugador de la selección portuguesa Tiago Mendes fue el encargado de sacar las bolillas del bombo 1 y "condenó" a su país al camino más complicado para llegar a Qatar 2022. Cristiano Ronaldo y Portugal quedaron sorteados en la Ruta C junto a Italia. Esto significa que solo una de las dos selecciones puede clasificar al Mundial.

Antes de un virtual cruce ante el campeón de Europa, el elenco que comanda Fernando Santos se medirá como local ante Turquía, que había terminado segundo en el Grupo G por debajo de Países Bajos. Por su parte, Italia se medirá también en casa ante Macedonia del Norte. El ganador del primer cruce será local en la final, por lo que los lusos podrían recibir a la Azzurra para definir la clasificación a Qatar 2022 en lo que sería un choque entre las últimas dos selecciones campeonas de la Eurocopa.

Respecto al resto del sorteo, las semifinales de la Ruta A serán: Escocia vs. Ucrania y Gales vs. Austria (el ganador será local en la final), mientras que en la Ruta B los cruces son: Rusia vs. Polonia y Suecia vs. República Checa (el ganador será local en la final).

¿Cuándo se juegan los Playoffs?

Los partidos de semifinales de los Playoffs de la UEFA se llevarán a cabo el jueves 24 de marzo. Mientras que los duelos finales para definir los 3 clasificados al Mundial de Qatar 2022 se jugarán cinco días después, es decir, el martes 29 de marzo.