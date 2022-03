EN VIVO | ONLINE | En el Stade Vélodrome de Marsella, Francia y Costa de Marfil se verán las caras HOY viernes 25 de marzo, por un partido amistoso durante el desarrollo de la Fecha FIFA. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el compromiso internacional.

Los franceses llegan a este compromiso tras conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo, finalizando en el 1° lugar del Grupo G de las Eliminatorias UEFA, con 18 unidades en 8 presentaciones. En la pasada jorada, vencieron por 2-0 a Finlandia.

Los marfileños, por su parte, vienen de quedar eliminados de las Eliminatorias Africanas rumbo a Qatar, al terminar en la 2° posición del Grupo D, con 13 puntos de 18 posibles, a dos del líder Camerún. En su último encuentro, igualaron 0-0 con Egipto por los octavos de la Copa Africana de Naciones, siendo derrotados por penales.

+ Francia vs. Costa de Marfil: ¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido amistoso?

El partido Francia vs. Costa de Marfil se llevará a cabo HOY viernes 25 de marzo, en el Stade Vélodrome, por un amistoso internacional.

Horario y TV por país:

Argentina: 17.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 17.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17.15 horas por TNT Sports

Chile: 17.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17.15 horas por (Sin TV)

Bolivia: 16.15 horas por (Sin TV)

Venezuela: 16.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14.15 horas (Sin TV)

Estados Unidos: 12.15 horas PT y 15.15 ET por TUDN y ESPN 2

España: 21.15 horas por BE MAD