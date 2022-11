El comediante Joe Lycett explotó contra David Beckham por ser embajador del Mundial de Qatar 2022 y lanzó una dura advertencia en caso de que el ex futbolista no renuncie a su cargo.

El Mundial de Qatar 2022 no se encuentra exento de polémicas. Determinadas costumbres y normativas de la cultura que rigen en el país anfitrión del certamen internacional suscitan el rechazo de personalidades del mundo del fútbol e, incluso, de ámbitos ajenos al deporte.

En este escenario, el comediante británico, Joe Lycett, criticó a David Beckham por ser embajador de la nueva edición de la Copa del Mundo. A través de un video publicado en Twitter, el nacido en Birmingham advirtió que el ex jugador podría perder su estatus de "ícono gay".

El antiguo capitán de la Selección de Inglaterra, con pasado en Manchester United, Real Madrid, Los Ángeles Galaxy, Milan y PSG, apoyó en innumerables ocasiones a los fanáticos y jugadores homosexuales, pero recibió serios cuestionamientos por haber aceptado la propuesta qatarí.

La nación que en esta oportunidad recibe a la competencia prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo, un hecho que podría ser penado con hasta siete años de prisión. Además, muchos hoteles impiden el ingreso de integrantes de la comunidad LGBT+ o imponen reglas fuera de lo normal (como, por ejemplo, relacionadas con la vestimenta).

La polémica entre David Beckham y Joe Lycett por el Mundial de Qatar 2022

Lycett, quien además de comediante también trabaja como presentador televisivo en Inglaterra, se pronunció sobre el tema después de que Beckham fuera criticado por aceptar ser embajador del Mundial de Qatar a cambio de una cifra millonaria que no fue confirmada.

Por lo tanto, el reconocido personaje de la televisión británica consideró que el estatus de "ícono gay" del ex futbolista podría resultar destruido en caso de no renunciar a su actual puesto en la organización de la Copa del Mundo en la nación de Medio Oriente.

Con este panorama, Lycett confirmó que donará 10.000 dólares o más a organizaciones benéficas que apoyan a personas queer dentro del fútbol si el antiguo mediocampista corta sus lazos con Qatar. De lo contrario, destruirá el dinero para graficar el desenlace que tendría la reputación de Beckham como "ícono gay".

El mensaje de Joe Lycett a David Beckham

"Este es un mensaje para David Beckham. Te considero, junto con Kim Woodburn y Monty Don, un ícono gay. Eres el primer futbolista de primer nivel en hacer sesiones con revistas gay, como Attitude, para hablar abiertamente sobre tus fans gay, y te casaste con una Spice Girl, que es lo más gay que un ser humano puede hacer", inició Lycett en su video, que ya superó las tres millones de reproducciones en Twitter.

Y continuó: "Pero ahora es 2022. Y firmaste un contrato de 10 millones de libras esterlinas con Qatar para ser su embajador durante la Copa Mundial de la FIFA. Qatar fue votado como uno de los peores lugares del mundo para ser gay. La homosexualidad es ilegal, se castiga con prisión y, si eres musulmán, posiblemente incluso con la muerte".

"Si terminas tu relación con Qatar, donaré estos 10 mil dólares de mi propio dinero, como mil dólares por cada millón que supuestamente recibas, a organizaciones benéficas que apoyen a las personas queer en el fútbol", prometió el humorista, quien exhibió el dinero ante las cámaras.

Luego, lanzó una advertencia para el actual presidente de Inter Miami. "Sin embargo, si no lo haces al mediodía del próximo domingo, tiraré este dinero a una trituradora, justo antes de la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo y lo transmitiré en vivo en un sitio web que he registrado llamado benderslikebeckham.com", aseguró.

"No solo se destruirá el dinero, sino también tu estatus como ícono gay. Además, me obligarás a cometer lo que podría ser un delito. Aunque incluso en ese caso, creo que saldré más airoso de lo que lo haría si me encontraran con un hombre en Doha. La elección es suya. Estoy deseando tener noticias", finalizó. ¿Qué pasará?