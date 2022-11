Infantino: “Me siento árabe, me siento gay, me siento trabajador migrante”

Este domingo 20 de noviembre, en el estadio Al Bayt, rodará la pelota en el marco de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la cual inicia con el duelo entre el anfitrión y Ecuador, y por esa razón Gianni Infantino habló de lo que será el torneo a desarrollarse en el país del Golfo Pérsico.

Precisamente, en conferencia de prensa, el máximo mandatario del ente que rige el fútbol Mundial, se refirió a varias de las polémicas que se han dado en la previa al inicio del torneo que paralizará al mundo durante algo menos de un mes. Fue diplomático en sus apreciaciones.

Y es que no cabe duda que el Mundial es una gran fiesta en la que confluyen diferentes nacionalidades en un territorio determinado, sin embargo, en Qatar, por diferentes motivos, se ha puesto eso en duda e incluso, dicen las personas, que antes del inicio, no se vive un gran ambiente mundialista.

Ante eso, el mandamás de la entidad señaló: "hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante", indicó Infantino quien hace todo lo posible, lógicamente, para que todo sea un éxito.

Sobre la situación de violación de derechos humanos, durante la construcción de los estadios y en las calles de Qatar, por el cumplimiento rotundo de sus leyes, Infantino señaló: "lo que está sucediendo en este momento es profundamente, profundamente injusto. Las críticas al Mundial son hipócritas".

Él como europeo señaló también que su continente no tiene ‘autoridad moral’ para hablar de opresión: “lo que los europeos hemos estado haciendo durante los últimos 3.000 años deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales a las personas".

Finalmente, otra de las polémicas que le dio la vuelta al mundo fue la de la prohibición de la ingesta de alcohol dentro y en inmediaciones al loes escenarios deportivos, "personalmente creo que podemos sobrevivir sin beber cerveza durante tres horas, ya sea en Francia, España o Escocia".