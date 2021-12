RMC Sport asegura que la Copa de África corre peligro. El torneo de selecciones del continente se encuentra bajo revisión en este momento por parte de la confederación, donde varios de los mejores jugadores de la Premier League tenían pensando reunirse en las próximas semanas. ¿Qué ocurrió?

El medio francés despertaba horas atrás marcado que dentro del torneo se viene analizando fríamente la posibilidad de tener que cancelar la edición del 2022 producto de una pandemia del coronavirus donde la variante Ómicron viene avanzando a sus anchas en África, Nadie quiere correr riesgos y en la Premier presionan para no ceder a sus jugadores.

Y es que desde RMC Sport indican que el aumento de casos en las últimas semanas en el continente africano ha hecho que sean prácticamente obsoletos los planes de prevención para cuidar la salud de los futbolistas. El medio desveló un correo desde los altos mandos de la Copa África donde aseguran que ni siquiera se encuentra hecho el papeleo para que los clubes cedan a sus futbolistas a mitad de temporada.

¿Alivio en la Premier?

"Hasta donde sabemos, la Confederación Africana de Fútbol aún no ha hecho público un protocolo médico y operativo adecuado para el torneo CAN, en ausencia del cual los clubes no podrán liberar a sus jugadores para el torneo", dice el correo interceptado por el medio francés en las últimas horas.

Las informaciones han llegado hasta una Premier League donde rezan no solo por no tener que ceder a sus jugadores durante todo el mes de enero, sino por tener esa posibilidad de aislar a futbolistas como Mohammed Salah o Sadio Mané en medio de la ola de contagios que avanza por Reino Unido. La Copa África 2022 corre un serio peligro de no poder disputarse.