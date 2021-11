Napoli ha sufrido un duro golpe con la baja ya anunciada de 3 meses de Victor Osimhen. El delantero tuvo que ser operado por una fractura multifragmentaria en el rostro tras un choque de cabezas con Milan Skriniar, pero ahora podría abrirse una disputa con la Selección de Nigeria. Los africanos quieren hacer nuevas pruebas para poder convocar al jugador a la Copa África, que se jugará entre enero y febrero.

La trágica situación sucedió el pasado domingo en el partido entre Inter y Napoli en el Giuseppe Meazza por la Serie A. En un duelo aéreo, Victor Osimhen tuvo un fuerte choque de cabezas con el defensor neroazzurro, Milan Skriniar. La peor parte se la llevó el nigeriano, quien tuvo que ser retirado del partido y trasladado al hospital, donde se confirmó que había microfracturas en su rostro.

Napoli informó este martes 24 de noviembre que el delantero había sido operado exitosamente. Los especialistas repararon las fracturas con placas y tornillos de titanio y se le dieron 90 días de recuperación, por lo que volvería a las canchas para el mes de febrero de salir todo según la planificación.

Nigeria pide nuevas revisiones

Con su informe oficial, Napoli dio por cerrada la posibilidad de que Victor Osimhen viaje con Nigeria a la Copa África, lo que no parece haber agradado al seleccionado. Según informa el diario La Repubblica, el combinado de Las Águilas no da por descartado al delantero y exigirá nuevas pruebas médicas en las próximas semanas que confirmen si el delantero está o no en condiciones para viajar.

Cieramente, Napoli es uno de los equipos más afectados de la Serie A por la cantidad de jugadores valiosos que viajarán a la Copa África. A falta de las convocatorias, el club puede perder a jugadores esenciales como Kalidou Koulibaly y André Zambo Anguissa, además de Faouzi Ghoulam. Por esto algunos ponen en duda si el club está tratando de evitar el viaje de Osimhen.