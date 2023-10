Este miércoles 11 de octubre trascendió que Brahim Díaz, futbolista que regresó al Real Madrid en el mercado de pases de verano procedente del AC Milan, tomó la decisión de representar a la Selección de Marruecos, a pesar de haber jugado para España. Tal elección, probablemente, complicará al conjunto de Carlo Ancelotti, dado que el futbolista en cuestión tiene todos los números para ser convocado para la Copa África que se jugará entre enero y febrero. Es decir, en el inicio de la segunda parte de la temporada.

Conforme al periódico Marca, la FRMF (Real Federación Marroquí de Fútbol) está ultimando los detalles administrativos para que sea legalmente viable su convocatoria. Una vez subsanado lo concerniente a la documentación, Walid Regragui, el DT del combinado africano, tendrá el camino allanado para convocarlo para el certamen continental, el cual provocaría que Brahim Díaz se pierda entre cinco y seis encuentros del Merengue por LaLiga.

Este asunto, enciende las alarmas del Real Madrid que ya vislumbra la posibilidad concreta de añadir una nueva ausencia, en una temporada en la que padeció una gran cantidad de bajas, principalmente, por lesión (los tres más significativos fueron Thibaut Courtois, Eder Militao -ambos por rotura de ligamentos cruzados- y Arda Guler -que todavía ni pudo debutar por una molestia en el menisco interno-).

¿Cuándo se juega la Copa África y qué partidos se perdería Brahim Díaz del Real Madrid por LaLiga?

La Copa Africana de Naciones de la CAF (nombre oficial) se desarrollará en Costa de Marfil entre el 13 de enero y el 11 de febrero del 2024. En total son 24 equipos representativos que se dividirán en seis grupos, de los cuales clasificarán a los Octavos de Final los dos mejores de cada zona y los mejores cuatro terceros. (justamente este jueves 12 de octubre en la ciudad de Abiyán será el sorteo que confeccionará cada una de las zonas).

En el caso de que Brahim Díaz sea convocado (sería casi un hecho, pues es difícil pensar que Regragui prescinda del jugador del Real Madrid por lo que denota y por el trabajo que está llevando adelante la FRFM en función de que sea factible) y que Marruecos llegue hasta las últimas instancias de la competencia (Final o partido por el Tercer y Cuarto Puesto), se perdería un mínimo de cinco compromisos del elenco de Carlo Ancelotti.

Serían todos por LaLiga: vs. Getafe el domingo 14 de enero, contra Almería el 21, frente a Unión Deportiva Las Palmas el 28, el Derbi Madrileño ante el Atlético de Madrid el 4 de febrero y el 11 del mismo mes contra Girona. De no mediar imponderables, volvería a estar a disposición de la Casa Blanca para el partido con el Rayo Vallecano del 18 de febrero.

¿Por qué Brahim Díaz puede jugar para Marruecos si ya jugó para el combinado mayor de España?

Brahim Díaz nació en Málaga, España el tres de agosto de 1999, pero es de padres marroquíes. Participó de las selecciones españolas Sub 17, Sub 19 y Sub 21 (entre todas acumula 27 presentaciones en juveniles). Y en el combinado mayor jugó un solo encuentro que fue amistoso el ocho de junio del 2021 contra Lituania (fue triunfo de La Roja 4 a 0 y marcó un gol). No obstante, la FIFA determinó en su reglamento que un futbolista con doble nacionalidad puede cambiar de selección, siempre y cuando acumule menos de tres partidos en el representativo principal del primero que lo haya convocado. Además, entre los requisitos, la entidad exige que, por lo menos, uno de los padres biológicos haya nacido en el territorio de la federación que pretenda citar al jugador (Brahim Díaz cumple con ambas condiciones).