El Mundial de Qatar 2022 ya tiene a la Selección Argentina en la gran final. Una actuación superlativa de Lionel Messi ante Croacia, con gol incluido, en la semifinal permitió a la 'Albiceleste' quedarse con el duelo y la clasificación al último partido.

Al margen de la figura de Messi, idolatrado, admirado y elogiado por todo el mundo, la contracara está en su rival de siempre, Cristiano Ronaldo. Su selección, Portugal, no pudo en cuartos de final ante Marruecos y fue eliminada. Para el 'Bicho' pudo haber sido su última Copa del Mundo con el seleccionado luso.

El gran objetivo de CR7 era llegar a la final donde bien pudo haber tenido un cruce histórico contra la Argentina de Messi. Sin embargo, ha quedado en el camino y ahora debe definir cuál será su futuro futbolístico luego de rescinidir su contrato con Manchester United. De todas maneras, como todo fanático del fútbol, el portugués verá la gran final de Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo apoyaría a Messi y a Argentina

Si bien la enemistad futbolística podría ponerlo contra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo tiene una buena razón para apoyar a la Selección Argentina. Esto se debe a su pareja, Georgina Rodríguez, quien nació en Buenos Aires, Argentina. Pero eso no es todo, el propio 'crack' portugués reveló que le gusta el país.

En un vivo de Instagram que hizo en 2018, Cristiano tuvo buenas palabras para con el país de su pareja y madre de sus hijos. "Mi novia es de la Argentina. Mucha gente no lo sabe, pero ella es mitad argentina y mitad española. A mí me encanta la Argentina, la gente piensa que no me gusta, pero me encanta. ¡Y mucho!", reveló.

Así, Cristiano podría tener una razón más que suficiente para apoyar a Messi y a Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022, independientemente del rival que le toque, sea Francia o Marruecos.

