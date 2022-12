“Estábamos confiando, le pedimos a la gente que confíe, sabemos lo que somos. Este grupo es una locura. Una vez más Argentina está en una final del mundo, a disfrutar de todo esto”, declaraba anoche el hombre de los récords, el líder de la Albiceleste y el capitán que se encuentra a un partido de romper con todo en la historia de los Mundiales. Tras una actuación para el recuerdo ante Croacia, los medios europeos se rinden como nunca a la figura de Lionel Andrés Messi.

No hubo dudas ante los balcánicos, si un 3-0 que reflejó lo ocurrido en Lusail y una demostración de fútbol de élite que no pasa desapercibida en ningún rincón del planeta. Messi tiene la gloria a un paso, Argentina también y desde el viejo continente solo hay palabras de elogio para un futbolista que anoche en Doha jugó su mejor encuentro en su paso por los Mundiales.

El penalti ante Dominik Livakovic fue solo el comienzo y si bien los tantos de Julián Álvarez fueron claves para finiquitar todo antes de que Croacia pudiese si quiera soñar con la épica, Europa se rinde como nunca en las portadas de sus medios hacía la figura de quien este domingo puede cerrar el círculo con una Copa del Mundo que se encuentra ya al alcance de la mano. Messi, el nombre del día en el viejo continente.

"Mara-Messi"

Medios como MARCA, Mundo Deportivo, Sport, AS, La Gazzetta dello Sport, Corriere, L’Equipe o The Sun solo encuentran elogios para describir una actuación de La Pulga que recorre el planeta desde hace horas. Francia o Marruecos será el último obstáculo, pero el mito de que el argentino no rinde con su selección parece haber quedado roto para siempre.

“Leo, ahí la tenés…Macanudos…A la final…De que planeta viniste…MaraMessi…L’Alter Diego…Messi es una maravilla…Finalmente Messi”, las portadas de medios que como MARCA, Mundo Deportivo, Sport, AS, La Gazzetta dello Sport, Corriere, L’Equipe o The Sun, se rinden ante la figura de quien a sus 35 años tendrá este 18 de diciembre el partido más importante y especial de su carrera. La Pulga colapsa todo.

