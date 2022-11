La selección de Uruguay inició el Grupo H de este Mundial de Qatar con un empate ante Corea del Sur por 0-0 el pasado jueves 24 de noviembre. El próximo lunes 28 enfrenta a Portugal en el estadio Lusail por la segunda fecha de esta fase. Será un partido muy importante para 'La Celeste' en sus chances de clasificar a los octavos de final.

Así es el camino de Uruguay con el fixture completo del Mundial de Qatar 2022.

El estreno mundialista del combinado que dirige Diego Alonso dejó algunas sensaciones buenas, pero se jugará el todo por el todo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ganó en su debut en Qatar 2022 por 3-2 ante Ghana. Así, quedó como único líder del Grupo H, relegando a uruguayo y surcoreanos al segundo y tercer lugar.

Uruguay enfrenta a Portugal en esta segunda fecha y, a continuación, te presentamos cómo quedaría el panorama con cualquier resultado. Por supuesto, un buen partido de los 'charrúas' lo acercará a octavos de final, pero si no, habrá que hacer cuentas, sobre todo ante cualquier resultado de Ghana vs. Corea del Sur, el otro encuentro de la segunda fecha del Grupo H.

Las cuentas de Uruguay para clasificar a octavos de final

Qué pasa si Uruguay gana a Portugal

Vencer a Portugal significa ser líder del Grupo H, por encima de este seleccionado. Claramente, con una victoria ante Ghana en la siguiente fecha se clasificaría a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y, muy posiblemente, como líder. Si empata ante el seleccionado de las 'Black Stars', también clasifica, aunque podría ser segundo.

Una derrota ante Ghana obligaría a los uruguayos a hacer cuentas. A partir de esto, habría que ver los resultados del Ghana vs. Corea del Sur. El panorama sería beneficioso si los ghaneses no le ganan a los surcoreanos, ya que dejaría a los africanos casi eliminados. Con el Portugal vs. Corea del Sur, uno de los dos podría quedar afuera, siempre dependiendo de los goles a favor.

Qué necesita Uruguay si empata ante Portugal

El empate, claramente, complica las posibilidades de Uruguay de clasificar, ya que tanto Corea del Sur como Ghana con una victoria lo superan en la tabla de posiciones y quedaría fuera de zona de clasificación de cara a la última fecha. El empate entre surcoreanos y ghaneses beneficiaría a 'La Celeste' siempre y cuando sea sin goles.

Para clasificar, tras empatar ante Portugal, necesita ganar sí o sí. Pero existe una chance de llegar a octavos de final con un empate, siempre y cuando hayan empatado Corea del Sur y Ghana en la segunda fecha (sobre todo si lo hacen sin goles).

Qué necesita Uruguay si pierde ante Portugal

El panorama de grupo sería totalmente desolador para el conjunto de Diego Alonso. La buena noticia es que, si pierde ante Portugal, aún quedaría con chances de clasificar de cara a la última fecha. Pero estará casi obligado a ganar sí o sí para clasificar a octavos de final con cuatro puntos.

En caso de perder ante Portugal, existe una posibilidad de que con el empate pueda llegar a clasificar, pero necesitará hacer cuentas, ver cuántos goles hizo en el Mundial y las tarjetas (por fair-play). Esto podría darse únicamente con el empate entre Corea del Sur y Ghana en la segunda fecha y con la victoria de Portugal ante Corea del Sur en la última jornada. Esto provocaría un triple empate con dos puntos entre surcoreanos, ghaneses y 'La Celeste'.

A partir de allí, habrá que ver la diferencia de gol en las derrotas ante Portugal, los goles que ha metido cada selección y, en último caso, la cantidad de tarjetas amarillas, que podría provocar una nueva clasificación por Fair-Play, tal como sucedió con Japón en el Mundial de Rusia 2018 (se metió en octavos por tener menos tarjetas que Senegal).