Robert Lewandowski ha culminado su participación en el Mundial de Qatar 2022 con la derrota de la Selección de Polonia ante Francia este domingo 4 de diciembre. El rendimiento del delantero estuvo por debajo de lo esperado y muchos esperan que tenga una nueva oportunidad en 2026.

Ha sido un Mundial discreto para Robert Lewandowski. El artillero no fue esa figura determinante que se esperaba en la previa del campeonato y la Selección de Polonia sintió la caída de nivel de su máxima estrella. Las Aguilas Blancas clasificaron a octavos con lo justo y fueron aplastados por Francia.

Lewandowski finalizó su participación en ella Copa del Mundo con solo un par de goles, siendo uno de ellos el penal marcado este domingo sobre la el final. Ahora muchos esperan ver al artillero en la próxima cita mundialista, a la que llegaría con 37 años.

"Fisicamente no me da miedo. Hay muchas más cosas que pueden influir; todo lo que rodea al juego, tus ganas, tu felicidad... hay muchas cosas que, todas juntas, pueden decidir si juegas más mundiales o no" fueron las palabras del polaco tras la derrota ante Francia que los dejó fuera de Qatar 2022.

Conforme con el esfuerzo

El futbolista hizo su análisis del partido que les costó la eliminación del Mundial este domingo en el Estadio Al Thumama. "Lo hicimos lo mejor que pudimos. Luchamos en la segunda parte, lo intentamos, pero Francia tiene una gran calidad como equipo. Lo probamos todo".

