En Uruguay todavía queda la herida de la eliminación del Mundial de Qatar en fase de grupos. No era el torneo que esperaban todas las figuras charrúas, pero la autocrítica estuvo en cuanto a ciertas falencias que tuvo el equipo de Diego Alonso durante sus partidos. Así, se terminó el sueño mundialista de forma abrupta y ahora es momento de algunos despedidas.

Desde hace tiempo se sabía que algunos futbolistas dirían adiós a la selección de Uruguay tras la finalización del Mundial. Hay tres casos bien conocidos, que son los de Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín, quienes jugaron el cuarto Mundial de su carrera en Qatar. Los delanteros seguirán sus carreras, mientras que el defensor coquetea con el retiro profesional.

Suárez fue el que más demostró su dolor por la eliminación de 'La Celeste' en Qatar. 'Lucho' salió en el segundo tiempo ante Ghana tras cumplir una muy buena actuación y siendo importante en los goles del triunfo. Diego Alonso lo cambio en el segundo tiempo y tuvo que sufrir hasta último momento desde afuera.

La carrera del 'Pistolero' en la selección uruguaya lo pone como el máximo goleador histórico con 68 goles en 137 partidos jugados y un título importante como es la Copa América 2011. En su historial en la Copa del Mundo, Sudáfrica 2010 será el torneo que más buenos recuerdos con el cuarto puesto logrado.

En la misma sintonía aparece el nombre de Edinson Cavani, quien no tuvo un buen Mundial. Los problemas físicos lo tuvieron a maltraer en el último tiempo y eso lo evidenciaron en Qatar. Perdió el puesto ante Darwin Núñez y eso lo llevó a solo ser titular ante Portugal, mientras que ingresó ante Corea del Sur y Ghana, aunque no pudo convertir.

Pese a ello, como Suárez, el 'Matador' también quedará en el recuerdo del fanático charrúa. Es el segundo máximo goleador histórico con 58 goles en 136 partidos jugados internacionalmente. También formó parte de los equipos históricos que se consagraron en la Copa América 2011 y el cuarto puesto del Mundial 2010.

En tanto, Diego Godín no confirmó su retiro de la selección, ya que quiere seguir disponible. Sin embargo, también medita la opción de dejar la actividad futbolística tras el Mundial. "Está claro que yo no voy a seguir en la selección si decido si sigo jugando al fútbol, que es una decisión que tengo que meditar. Siempre voy a estar disponible para mi país. No me puedo retirar de la selección", manifestó.

El 'Faraón' también formó parte del equipo campeón de la Copa América en Argentina 2011 y del grupo del Mundial 2010. Si su carrera termina, se va como uno de los mejores defensores que tuvo la historia de 'La Celeste' con 161 partidos internacionales (ocho goles anotados).

¿Quiénes pueden seguir el camino del retiro de la selección de Uruguay?

La gran incógnita pasan por los otros dos nombres que han llegado a su cuarto Mundial con la selección uruguaya. Fernando Muslera y Martín Cáceres también podrían meditar su retiro internacional, aunque ninguno de los dos se ha manifestado oficialmente.

Muslera tuvo que ver cómo Sergio Rochet le quitó el puesto de titular en todo el año y en este Mundial de Qatar. Quedará ver qué decide hacer de acá en más con el seleccionado a sus 36 años y con 133 presentaciones internacionales.

Por último, Cáceres estuvo como titular en el partido ante Corea del Sur y después vio desde afuera los encuentros ante Portugal y Ghana. La pasó mal con Heung-min Son y Diego Alonso decidió borrarlo. Así, el polivalente defensor pudo haber jugado sus últimos minutos con el seleccionado, al que defiende desde 2007 y lo hizo en 116 partidos (cuatro goles).

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22