La Copa del Mundo terminó su fase de grupos con algunos resultados sorprendentes. Estos derivaron en eliminaciones llamativas de selecciones que apuntaban, al menos, a pasar a octavos de final. Qatar 2022 quedará en el recuerdo de los fanáticos por los extraños partidos que se han visto hasta el momento.

Los resultados sorprendentes llevan a que haya selecciones que sean consideradas decepciones en este Mundial. Se esperaba que algunas pudiesen llegar a instancias decisivas y han quedado en el camino, a manos de otras que, en la previa, no apuntaban a estar en fases decisivas.

Los casos de Japón, Corea del Sur y Australia, por citar algunos ejemplos, han sido una total sorpresa. Y esto ha llevado a que, las selecciones que estaban en sus grupos, sean consideradas decepciones. Aquí te contamos 5 casos de estas selecciones y las figuras que han quedado en deuda con sus actuaciones en este Mundial.

Las 5 decepciones de la fase de grupos del Mundial

ALEMANIA

Sólo pudo vencer a Costa Rica en la última fecha, pero no le alcanzó. Además, hasta estuvo perdiendo por escasos minutos, en lo que hubiese sido definitivamente un papelón histórico. Aún así, quedó afuera en fase de grupos debido a la derrota en el debut ante Japón. Ante España, también quedó a deber tras el empate.

Lo único rescatable en lo visto por Die Mannschaft en el Mundial ha sido la aparición de Jamal Musiala, por momentos, y los goles de Niclas Füllkrug. De los referentes como Manuel Neuer, Thomas Müller y Antonio Rüdiger, muy poco.

BÉLGICA

Otra gran decepción del Mundial, ya que contaba con la base de figuras que terminaron terceros en Rusia 2018. Sólo ganó en el debut ante Canadá y lo hizo por la mínima. Luego, perdió sorpresivamente ante Marruecos y no pudo ante Croacia con una actuación para el olvido de Romelu Lukaku.

Kevin de Bruyne es la figura apuntada como la cara de la decepción belga en Qatar 2022. Es que el mediocampista es, sin dudas, Top 3 de mejores en su puesto y en esta competencia no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Thibaut Courtois, Eden Hazard y el propio Lukaku también forman parte del fracaso de los 'Diablos Rojos'.

DINAMARCA

Se esperaba mucho de esta selección de Dinamarca para este Mundial. Fue semifinalista de la última Eurocopa, mientras que compitió mano a mano con Croacia en la Nations League y no tuvo problemas en las Eliminatorias para Qatar 2022.

En esta Copa del Mundo no ganó un solo partido: sólo empató ante Túnez en el debut y cayó ante Francia y Australia. Nada rescatable del equipo de Kasper Hjulmand, ya que no apareció Christian Eriksen ni tampoco otra figura danesa. El único gol lo marcó Andreas Christensen, un defensor.

SERBIA

Le quitó el primer lugar de su grupo en las Eliminatorias europeas a Portugal (ganó el repechaje) y pintaba para ser una selección que diera pelea en el grupo de Brasil. Dio pelea, pero los resultados no llegaron, pese a marcar cinco goles, ya que se fue de Qatar 2022 sin victorias.

Dusan Tadic fue lo mejor de la selección, sobre todo en los dos últimos partidos. Problemas de vestuario con ciertas acusaciones por un escándalo sexual y ciertos problemas defensivos, los culpables de esta decepción europea en el Mundial.

URUGUAY

El 'último baile' de la mejor generación de la historia uruguaya quedó a deber. Uruguay logró cambiar la imagen que dejó a fines de 2021 cuando estaba séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas. Clasificó al Mundial invicto con Diego Alonso, pero en los últimos meses los problemas físicos de algunos futbolistas impidieron que lleguen en buenas condiciones al Mundial.

Aún así, no es excusa con lo mostrado en la Copa del Mundo. El partido que más duele es el empate sin goles ante Corea del Sur donde tuvo dos tiros en los palos. Ante Portugal, perdió y con alguna polémica sobre el final. Mientras que ante Ghana, no alcanzó el 2-0 a favor. Se despiden varias figuras como Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín, que no tuvieron un buen Mundial. Darwin Núñez, goleador del Liverpool, tampoco pudo convertir.

