Cuando todos pensaban que el ex entrenador de los Países Bajos pondría punto y final a su carrera tras la Copa del Mundo, ha sido el propio Louis Van Gaal quien se ha ofrecido para comandar una nueva etapa en una de las principales selecciones del planeta.

La Copa del Mundo dejó a varios entrenadores sin cargo, fuera del panorama internacional e incluso, retirados. Es ahí donde se encuentra un Louis Van Gaal que pese a haber confirmado que dejaría el fútbol tras el Mundial diputado en Qatar 2022, se habría ofrecido a una de las mejores selecciones del planeta.

12 partidos con balance 8 victorias, 4 empates y ninguna derrota ostentó el entrenador neerlandés en su paso por las Copas del Mundo, donde solamente la selección Argentina en dos oportunidades y ambas por penales pudieron con un DT que a sus 71 años no descartaría seguir al ruedo. Puede haber novedades en las próximas horas.

“Eso no fue un coqueteo, se hicieron preguntas al respecto”, confirmaba el propio Louis Van Gaal en un acto realizado en los Países Bajos al ser consultado sobre su futuro más inmediato en el mundo de la selecciones. Lejos de descartarse como futurible de un potencia del viejo continente, el ex Barcelona, Bayern Múnich y Manchester United avisó que si llega el llamado, ni mucho menos va a oponerse a este.

¿Portugal?

La marcha de Fernando Santos ya es un hecho tangible en un combinado luso donde el nombre de José Mourinho también suena y donde no se quiere perder demasiado tiempo en la elección de un nuevo proyecto. Desde los Países Bajos Van Gaal avisa que escuchará sin problemas cualquier oferta que llegue desde Lisboa.

"Terminé mi carrera pero si Portugal me quiere, escucharé la propuesta. Eso es todo lo que tengo que decir, no quiero que pienses que me estoy ofreciendo", las palabras con las que a sus 71 años y a un paso de emprender un nuevo rumbo en su vida, Louis Van Gaal ha dejado en claro que si hay que dirigir a la Seleção de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Goncalo Ramos, todo puede hablarse sin problemas.