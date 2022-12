A un día del cierre de la fase de grupos de Qatar 2022, la Selección Española definió su futuro en una de las zonas más complejas. A pesar de que llegó a la última jornada con un pie y medio adentro de los octavos de final, tuvo que sufrir y estuvo fuera de la clasificación durante algunos minutos.

El gol de Álvaro Morata a los 11 minutos ante Japón llevó tranquilidad, pero todo cambió en el arranque del complemento. Los festejos de Ritsu Doan y Ao Tanaka dieron vuelta el marcador y dejaron a la Roja al borde del abismo. Allí, Costa Rica se puso al frente ante Alemania y tanto germanos, como españoles quedaban afuera del torneo.

"¿Hemos estado tres minutos eliminados? Pues no me he enterado. De saberlo, me hubiera dado un infarto", comentó Luis Enrique tras el partido. Es que el gol en contra de Manuel Neuer adelantó a los Ticos, pero Kai Havertz empató el trámite tres minutos más tarde para tranquilidad de España, aunque Alemania no pudo evitar la eliminación.

A pesar de la clasificación, el entrenador del conjunto ibérico vivió la derrota como un cachetazo: "No celebro derrotas. Y los cuadros van cambiando. No tengo nada que celebrar. Esto es un Mundial y cuando Japón no tenía nada que perder, fue con todo y volaron como aviones. No hay una solución mágica para arreglarlo".

"El duelo lo pasaremos esta noche. Nada hay nada que celebrar, pero esto tiene que servir de aviso porque que esto va a pasar. Si nos ponemos por delante, Marruecos arriesgará otra vez y puede pasar esto. Es la sorpresa y revelación del Mundial, quizás junto a Australia. Hay que prepararse al máximo, quedarán 16 equipos y hay que mejorar", cerró el DT.