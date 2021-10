Luego de haber cumplido la suspensión y perderse el encuentro ante Venezuela, Neymar liderará esta noche la expedición de Brasil que tendrá que medirse con Colombia en Barranquilla. Los hombres de Tite lideran la Eliminatoria con puntaje perfecto mientras su máxima estrella confiesa hasta donde llegará en la selección. No queda mucho.

En una charla con DAZN previo a viajar con la Verdeamarelha, Neymar repasó su carrera en la Canarinha, donde pese los numerosos goles y noches mágicas que han marcado su paso por el primer equipo, también se encuentran duros momentos que le llevaron a pensar que no podría seguir jugando. Esto le queda al 10 en Brasil.

“No se si tengo más fuerza mental”

Neymar empezó recordando la patada recibida por Camilo Zúñiga en los cuartos de la Copa del Mundo en 2014 que le sacaron del torneo y estuvieron a solo 2 centímetros de terminar en desgracia: "No podía mover las piernas, no tenía fuerzas para levantarme. No podía. Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, jugar la semifinal, la final... No podía mover los pies. Me puse a llorar desesperadamente”.

"Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo", confiesa Neymar en una charla con DAZN que da inicio al documental sobre su vida.

Desde que debutase con 18 años el 26 de julio del 2010 ante Estados Unidos en un amistoso disputado en Nueva Jersey, el crack brasileño acumula hasta la fecha 113 partidos y 69 goles que le llevaron en su camino a consagrarse como campeón de la Copa América 2019 disputada en casa. Todo apunta a que desde diciembre de 2022, no volveremos a ver a Neymar con la Verdeamarelha.