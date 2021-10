El calendario apretadoque tendrá el próximo año 2022 empieza a generarle las primeras polémicas respecto a lo que será el Mundial de Qatar. Una información del diario L'Equipe pone en evidencia esto y pone el foco en lo que será el agotamiento físico que tendrán los jugadores que disputen el certamen mundialista.

De acuerdo al citado medio francés, el Mundial de Qatar 2022 hará que el calendario futbolístico sea "extremadamente denso" para los futbolistas internacionales. Y es que jugarán su último partido de liga para su equipo hasta una semana antes de lo que será el inicio de la Copa del Mundo.

Esto significa que los jugadores convocados a sus respectivas selecciones para Qatar 2022 serán liberados hasta una semana antes del inicio del Mundial. Y esto ya causa polémica por lo que será el trajín de partidos que lleven encima con sus equipos.

El poco tiempo de preparación para el Mundial de Qatar 2022 que tengan las selecciones se debe al calendario que han armado las respectivas federaciones locales para sus ligas. Por poner algunos ejemplos, la Ligue 1 de Francia y la Bundesliga tendrán actividad hasta el 13 de noviembre, mientras que la Copa del Mundo arrancará el 21 del mismo mes.

Así, las selecciones nacionales no podrán tener a sus jugadores convocados más que con una semana de anticipación. ¿Cómo toman esto los propios futbolistas? Todavía no hay una voz que se haya manifestado al respecto, pero no tardarán en aparecer las críticas.