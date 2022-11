Los hombres de Hajime Moriyasu se encuentran a solo 90 minutos de los octavos de final de la Copa del Mundo, pero para conseguir dicho hecho no solo habrá que vencer a Costa Rica. Estas son las cuentas de Japón en Qatar 2022.

Arde el Grupo E de la Copa del Mundo, donde hoy podríamos tener noticias sobre esos equipos que jugarán los octavos de final en una zona llena de grandes sorpresas hasta aquí y donde Japón, Costa Rica, España y Alemania se jugarán la vida en las próximas horas. Esto es lo que necesitarán los nipones para avanzar de ronda en Qatar 2022.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

La primera jornada dejó una de unas hazañas más grandes que se recuerden a corto plazo en el país del Sol Naciente. Los hombres de Hajime Moriyasu no temieron ante una cuatro veces campeona como Alemania y dieron vuelta un encuentro que en los papeles, no entraba en las cuentas de los asiáticos para disputar los octavos de final de la Copa del Mundo. Ahora, llega el momento de rematar la contienda, pero los nipones no dependen solo de sus piernas.

Costa Rica será el siguiente rival a vencer. Tras haber caído por siete goles ante la España de Luis Enrique, los dirigidos por Luis Fernando Suárez son ahora mismo el siguiente obstáculo en ese camino que Japón traza rumbo a la que sería su cuarta clasificación a octavos de un Mundial. En tres de sus pasadas seis ediciones, dicho hito fue una realidad.

En manos de La Roja

Las cuentas para el equipo de Moriyasu son simples: si sus hombres derrotan a Costa Rica en las próximas horas y España hace lo mismo con Alemania en el último turno del día en Oriente Medio, tanto japoneses como ibéricos llegarán a la última jornada como clasificados y disputarán entre si el primer lugar de un Grupo E que no olvidemos, quedarán emparejados en la siguiente fase con selecciones como Bélgica o Croacia.

En caso de vencer a los ticos y que La Roja iguale con los dirigidos por Flick, Japón necesitará de un punto en la última jornada para no depender de otros resultados y de una diferencia de gol que no olvidemos es el primer criterio desempate para la FIFA en Qatar. En caso de igualdad o derrota ante Costa Rica en unas horas, habrá que realizar una nueva hazaña contra España en el final de un Grupo E que arde.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22