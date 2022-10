El Mundial de Qatar 2022 se acerca y en África hay depositada una gran esperanza en que éste sea, finalmente, el torneo para que el continente pueda hacer historia. La selección de Túnez apunta a dar pelea en esta Copa del Mundo, aunque no la tendrá fácil. Por eso deposita su confianza en Jalel Kadri, su experimentado entrenador, para que lo lleve por primera vez a los octavos de final de una cita mundialista.

A sus 50 años, tiene más de dos décadas de experiencia como entrenador, pero éste es su máximo desafío, ya que lidera a una selección por primera vez, más allá de que ha tenido participación en las selecciones tunecinas. En 2007, dirigió al seleccionado olímpico y seis años después, fue asistente técnico de Nabil Maaloul. En 2021, se unió al cuerpo técnico de Mondher Kebaier para, luego, tomar el mando principal tras una buena Copa Africana de Naciones donde llegaron hasta los cuartos de final.

Kadri impuso sus ideas de juego rápido en la selección de Túnez para poder lograr la clasificación a Qatar 2022 meses después a la Copa Africana. Le arruinó el sueño a Mali de estar en su primer Mundial con una base de jugadores experimentados y con recorrido en el seleccionado. Buscará repetir esto ante rivales difíciles como Francia, Dinamarca y Australia en el Grupo D del certamen. A continuación, te contamos más detalles y la historia de este entrenador.

CARRERA COMO JUGADOR

La carrera de Jalel Kadri ha ido en constante crecimiento, por lo que no sorprende que sus inicios hayan sido en equipos tunecinos que han militado en el ascenso de su país. A fines de los años '80, comenzó a jugar en el club de su pueblo natal, Tozeur FC.

Llegó a jugar en el Espoir Sportif de Jerba Midoun, club en el que jugó durante una década en el ascenso del fútbol tunecino. Al final, en 1999 anunció su retiro poniéndole fin a una carrera discreta y sin muchas luces a diferencia de otros entrenadores que estarán en la Copa del Mundo.

Sin embargo, este paso como entrenador del ascenso le sirvió mucho para poder destacar más adelante como entrenador dirigiendo a equipos de esta índole y llevándolos a la primera división de su país.

CARRERA COMO ENTRENADOR

Kadri conserva una carrera como entrenador de más de 20 años. A comienzos de los 2000, poco después de su retiro como jugador profesional, empezó a trabajar en los banquillos. Dirigió en equipos de su país como AS Kasserine, AS Gabès, ES Zarzis y US Monastir. Sus buenos trabajos en estos conjuntos le permitieron dar el salto a otros países. Así fue como pudo integrar equipos en Arabia Saudita, Libia y los Emiratos Árabes Unidos.

Antes de esto, como mencionamos, tuvo sus primeras experiencias en las seleciones de Túnez. Hacia 2007 llegó a dirigir la Sub-20 y el equipo olímpico para los Juegos de Beijing 2008. En ese entonces, se unió al cuerpo técnico de Nabil Maaloul para trabajar en clubes como EGS Gafsa, Al-Ansar y el ES Beni Khalled. Con el mismo entrenador, llegó a la selección mayor de Túnez para 2013 como asistente técnico.

Luego de esta etapa con Maaloul, se unió a otro entrenador tunecino Mondher Kebaier para ser su asistente técnico en múltiples cuadros como el Khaleej y el Emirates Club de Arabia Saudita; el JS Kairouan, Bizertin y Stade Tunisien de su país y el Al-Ahly Tripoli de Libia. Allí, volvió a dar el salto a la selección mayor tunecina con Kebaier a mitad de 2021.

Durante la Copa Africana de Naciones 2022, Túnez logró llegar hasta los cuartos de final, pero su actuación fue muy criticada en su país. Llegó hasta octavos de final luego de ser tercero en su grupo tras golear a Mauritania y perder ante Mali y Gambia. En la instancia de los dieciseis mejores, superó a Nigeria, pero en cuartos cayó ante Burkina Faso. Fue así como Kebaier fue despedido por esta actuación y la Federación Tunecina de Fútbol eligió a Kadri para hacerse cargo del seleccionado.

Ya a cargo de la selección de Túnez, Kadri no se complicó. Le tocó enfrentar nuevamente a Mali, pero esta vez en la ronda final de las Eliminatorias Africanas para el Mundial. La victoria por 1-0 de visitante y el empate sin goles en casa le dieron el pase a una nueva Copa del Mundo.

ACTUALIDAD CON TÚNEZ DE CARA A QATAR 2022

Tras conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022, Túnez ha jugado varios partidos como preparación, así como también disputó los primeros partidos clasificatorios para la próxima Copa Africana de Naciones (victoria 4-0 ante Guinea Ecuatorial y empate sin goles ante Botsuana). A su vez, ganó la Copa Kirin a mitad de año, superando a Chile (2-0) y a Japón (3-0).

En cuanto a partidos amistosos, sucumbió ante Brasil con una derrota por 5-1 en su último amistoso previo a Qatar 2022. Antes, había superado por 1-0 a Comoras. Ahora, llega el momento de la verdad para Jalel Kadri al frente de la selección de Túnez donde quiere hacer historia y superar la fase de grupos por primera vez.