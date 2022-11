El calendario de la Copa del Mundo ha fijado que Paulo Bento, el entrenador portugués de Corea del Sur, tenga que medirse a su país, algo que sin lugar a dudas, va a generar sentimientos encontrados en el entrenador, claro, con el profesionalismo de llevar a Corea del Sur a lo más alto posible de Qatar 2022.

Corea del Sur ha caído en el Grupo H con Portugal, Uruguay y Ghana. Bento ya ha asegurado en el portal de FIFA que afrontará el partido contra sus compatriotas con la misma profesionalidad de siempre, pero es inevitable pensar que es un partido especial: "Desde el punto de vista deportivo se abordará de la misma forma, con el mismo esmero y la misma preparación que ante los rivales que ya hemos tenido y todos los que nos esperan en la fase de grupos. Ahora bien, reconozco que desde el punto de vista emocional no va a ser un partido fácil, obviamente. Al margen de cómo estén las cosas cuando vayamos a enfrentarnos, desde luego no será un partido fácil para mí en términos emocionales. Es la primera vez que me ocurre, una experiencia diferente, sin duda", explicó.

Es que Paulo Bento nació en Lisboa el 20 de junio de 1969, y desde sus primeros años estuvo ligado al fútbol. Como futbolista debutó en Benfica ocupando la posición de medio centro, además jugó en el Estrela Amadora y el Vitória Guimarães de su país. Luego recién tuvo su primera salida, fue al fútbol español, donde se hizo capitán de Real Oviedo en las cuatro temporadas que militó en la península. Para luego volver a Sporting de Lisboa, donde terminó su carrera.

Cuando se retiró de la práctica profesional del fútbol, ya era un entrenador titulado, por eso el mismo 2005, Bento inició su carrera como entrenador en el Sporting Lisboa, donde estuvo hasta el 2009 y ganando dos torneos de Copa y dos Supercopas de Portugal, eso le valió el lugar para ser el seleccionador de Portugal.

En 2010 Bento comenzó a andar el mayor desafío de su carrera como entrenador, logrando llevar a sus dirigidos a las semifinales de la Euro 2012, aunque luego el fracaso del Mundial de 2014, Portugal no logró pasar la primera ronda en la Copa del Mundo de Brasil, le dieron el respaldo necesario para seguir, fue el año 2016 cuando la derrota ante Albania en la eliminatoria de la Euro 2016 la que le costó el cargo.

Luego su carrera no encontró rumbo, pasó del Cruzeiro de Brasil al Olympiakos de Grecia en menos de un año, y terminó en la Superliga China, hasta que en el inicio del proceso eliminatorio de 2022, en 2018 Bento fue designado como técnico de Corea del Sur, la segunda selección que dirige Bento en su carrera.

Cómo es Paulo Bento como entrenador

Es un entrenador que tiene como característica la disciplina y su fuerte personalidad. Es un DT que no suele negociar las reglas impuestas en su vestuario, o las cumplen o no, y no admite faltas de comportamiento e individualismos en sus equipos.

El Mundial de Qatar 2022 se le presenta como una segunda oportunidad tras el fracaso con Portugal en Brasil 2014, para él será una especia de revancha poder llevar a otro elenco a buscar sus objetivos, claro con ese aditamento, de tener que enfrentar a Portugal en el camino.