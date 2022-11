En Manchester United continúa la polémica alrededor de Cristiano Ronaldo, pese a que poco a poco está sumando más minutos en cancha. El desplante que le hizo a Erik ten Hag y a sus compañeros en el partido ante Tottenham hace algunas semanas provocó que sea apartado al partido siguiente ante Chelsea por Premier League. Al margen de eso, siguen apareciendo declaraciones respecto a la actitud que tuvo el portugués.

Paulo Futre siempre ha sido defensor de CR7 y de su juego. El exfutbolista de la Selección de Portugal, que destacó en equipos como Sporting CP, Porto y Atlético de Madrid, salió en defensa del 'Bicho' en declaraciones a SerieANews.com y le apunta a ten Hag, acusándolo de querer humillar a su compatriota.

"Ten Hag no puede hacer lo que hizo. Le tengo respeto, pero Cristiano fue cinco veces Balón de Oro. Y, a uno así, no puedes decirle que entre a falta de dos minutos. Pase lo que pase, es un lío: si Ronaldo dice que no quiere hay polémica, y si entra es una humillación", expuso Futre respecto a lo que pasó con el desplante.

Y siguió: "Si lo lleva convocado, debe jugar 20 minutos, no dos. Y si no está bien, mejor no convocarlo. Así lo está humillando y Cristiano hizo bien en marcharse del banquillo. No lo están respetando. ¿Vieron lo que dijo tras el City? Que no lo puso en el campo por respeto, pero dos semanas después quería que jugara a falta de dos minutos para el pitido final. No, no puede hacer eso. Cristiano es portugués y es un amigo, pero diría lo mismo si en su lugar estuviera Messi".

Después del partido en que fue apartado, ante Chelsea, Cristiano Ronaldo fue titular ante Sheriff por UEFA Europa League y ante West Ham por Premier. En el encuentro por el certamen continental, marcó un gol, pero lo más importante es que está volviendo a ser considerado por ten Hag. ¿Ya hay paz?