La Selección de España pretende colmar las expectativas de los fanáticos en el Mundial de Qatar 2022. En el transcurso del camino en la máxima competencia internacional, una persona se convirtió en furor a pesar de no formar parte del plantel. Se trata de Sira Martínez.

El nombre de la joven comenzó a ser mencionado con frecuencia durante los últimos meses y, en especial, en la nueva edición del torneo. Esto se debe a que es la hija de Luis Enrique, entrenador de la Roja, pero también es la novia de Ferran Torres, delantero del combinado.

“Hombre, el jugador que es mi prolongación dentro del campo es muy fácil de adivinar. El señor Ferran Torres, que si no me agarra mi hija y me corta la cabeza”, bromeó el DT durante una de las transmisiones que realizó a través de su canal oficial de Twitch.

En este escenario, se incrementaron las preguntas acerca de Sira, ya que los simpatizantes desean interiorizarse sobre determinados detalles, cómo la profesión que ejerce, cuántos años tiene o de qué manera inició su romance con el futbolista de Barcelona.

¿Quién es Sira Martínez, hija de Luis Enrique y novia de Ferran Torres?

Sira Martínez Cullell nació en Barcelona y tiene 22 años. Como se mencionó con anterioridad, su padre es Luis Enrique, ex técnico de Roma, Celta de Vigo y Barcelona y actual estratega de España, mientras que su madre es Elena Cullell, quien se desempeña como economista.

Desde pequeña, continuó los pasos de su padre e incursionó en el mundo del fútbol. Sin embargo, cambió de deporte por su amor a los caballos y se convirtió en profesional en equitación (Ike, Mano Negra, Hannah, Carla y Cornet son sus equinos).

De hecho, en 2020, fue campeona nacional de saltos en la categoría de jóvenes jinetes. “En verano íbamos a Gijón, la ciudad de mi padre. En los prados hay caballos sueltos. ¡Quería tocarlos! Siempre ha sido mi animal favorito”, reveló en una entrevista con Vanity Fair.

Además, también estudia la carrera de Administración y Dirección de Empresas, que cursa a distancia en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “Me organizo bien. Mi asignatura favorita es Marketing. Los números me cuestan un poco más. De mayor me veo en mi finca, compitiendo y criando caballos”, explicó en la mencionada entrevista.

¿Cómo inició el romance entre Sira Martínez y Ferran Torres?

La relación entre ambos lleva más de un año, ya que comenzó cuando el atacante aún formaba parte de las filas de Manchester City. Luego de que fuera a distancia durante los primeros meses, la pareja se consolidó con el arribo del jugador al Barça.

A mediados de año se los observó de vacaciones en Las Maldivas. Ahora, el romance es de público conocimiento, ya que fue confirmado por los protagonistas, quienes suelen compartir fotos juntos en las redes sociales.

