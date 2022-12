Su nombre hace parte de algunas de las páginas más gloriosas del fútbol de Camerúny del balompié africano, pero nunca tuvo un reto deportivo como el que tendrá que afrontar en las próximas horas. Rigobert Song alista a sus hombres para el choque con Brasil en Qatar 2022 y solo seis años después de rozar la muerte: “Estar en coma fue como un sueño”.

El Grupo G de la Copa del Mundo tendrá mañana su última parada. Con solo la Verdeamarelha ya en octavos, tanto Suiza como Serbia y Camerún buscarán una segunda plaza que ahora mismo pertenece a los Helvéticos. Los Leones Indomables de Rigobert Song buscarán hacer historia ante la Brasil de Tite.

Habrá que ganar y buscar un empate en otro duelo del grupo, pero todo es posible. Las esperanzas de Camerún se encuentran puestas en un Rigobert Song que por el 2016 volvió a nacer. Un ictus estuvo cerca de significar el fin para aquel mítico jugador de principios de siglo y que ya liderase a los africanos sobre el césped en hasta 131 presentaciones. Mañana habrá que volver a luchar por seguir adelante.

“Estar en coma fue como un sueño”

"Estaba viendo la tele, pero me notaba muy cansado. Dejé la puerta abierta porque esperaba visita. Si hubiera estado cerrada, se acabó porque mi familia estaba en París. Mi perro debió sentir algo y empezó a ladrar. Entonces llegó la persona que estaba esperando y me vio tirado en el suelo", empieza el defensor en su relato a L’Equipe.

"Cuando desperté del coma, un mes después, no entendía lo que sucedía. Me operaron y tenía aparatos por todas partes. Les preguntaba al resto: '¿Qué hacéis en Camerún?'. Fue muy extraño. Me pasé la mano por la cabeza y, al no notar mi melena rizada, ni siquiera sabía si era yo”, continúa el ex Liverpool, Galatasaray o Metz.

Un episodio imborrable: "Fue como un sueño. Me reencontré con mis antepasados. Mi padre murió cuando tenía 9 años, pero le reconocí. Me dijo: '¿Qué haces aquí? Debes volver'. Lo mismo me sucedió con el padre de Alex Song y el hermano mayor de mi padre. A fuerza de escucharlos, comencé a luchar. ¡Tenía una fuerza increíble! y empecé a gritar: ¡Liberadme, liberadme!".

"Cada vez que veo al médico me dice: 'De 40 casos como el suyo, 30 han muerto y 10 tienen secuelas. Usted, en cambio, es excepcional", finaliza un Rigobert que ya venció a la estadística en el 2016 y que seis años después, buscará conseguir lo mismo ante una Brasil que ahora mismo le separa de octavos. El ‘renacido’ Song, listo para volver a imponerse.

