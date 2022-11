El máximo referente de Corea del Sur se recupera de una operación en su rostro que no le impedirá estar en el primer partido mundialista ante Uruguay. Son Heung-min, el líder del equipo que dirige el portugués Paulo Bento.

Asustó a todos. Hace un puñado de semanas, Son Heung-min sufrió varias fracturas alrededor de su ojo izquierdo hace dos semanas tras chocar con Chancel Mbemba, de Olympique de Marsella, en un partido de la Champions League.

El actual jugador del Tottenham no quería perderse el Mundial de Qatar 2022 y, por eso, aceleró para que la intervención le permitiera estar en la primera fecha mundialista ante Uruguay, pactada para el próximo jueves 24 de noviembre.

De niño siempre supo que sería futbolista. Así se lo hizo saber a sus padres, Woong-Jung Son y Eun Ja Kil, a quienes sólo les pedía “jugar al fútbol”, una y otra vez.

A sus 30 años (8 de julio de 1992), el delantero coreano debió surfear prejuicios y distancias para acceder a su máximo anhelo. Por eso, a los 16 años, viajó solo a Alemania con el apoyo de su padre para jugar en las divisiones inferiores del Hamburgo hasta que, en 2010, debutó en la Bundesliga.

Luego, en 2013, pasó al Bayer Leverkusen. Sus buenas actuaciones, dosificadas por su velocidad, técnica y capacidad goleadora, acapararon la atención del entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien sugirió a la dirigencia del Tottenham muñirse de un delantero “diferente”. No se equivocó el DT y hoy, Heung-min es una de las figuras de los Spurs y, lógico, la figura más rutilante de su Selección.

El servicio militar de Heung-min:

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio y Heung-min no escapó a esa situación. “No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado. Han sido tres semanas duras. Una buena experiencia”, contó en las redes sociales oficiales del Tottenham. “Hacerlo es parte de mi deber como ciudadano de Corea del Sur”.

Lo bueno para el delantero surcoreano fue que recibió una condonación, un premio por ser futbolista profesional. Recibió una reducción del tiempo de permanencia. Pasó de los 21 meses obligatorios a sólo 21 días en el campo de tiro, junto a la Novena Brigada del Cuerpo de Marines en Seogwipo, en la Isla de Jeju.

Al respecto, dijo: “En los primeros días no nos conocíamos, así que era un poco raro, pero pronto nos conocimos unos a los otros y, al final, todos estábamos bromeando y disfrutando. Tienes que pasar cada día junto a tus compañeros, éramos diez personas en una habitación así que trabajamos y nos unimos mucho”.

Selección:

Cabeza de grupo, líder y capitán, la referencia de Son Heung-min es insoslayable. Para el entrenador, el portugués Paulo Bento, contar con su máximo referente resulta imprescindible para enfrentar el Grupo H, en el que se medirá ante Portugal, Uruguay y Ghana.

Para los Tigres de Asia, Qatar 2022 será su novena participación consecutiva a nivel mundialista, destacando su constante presencia a partir de México 1986. Su mejor ubicación se dio en el Mundial que organizó en conjunto con Japón en 2002, cuando finalizó en la cuarta posición.

Todos los partidos del Grupo H (*):

Fecha 1:

Uruguay vs. Corea del Sur , jueves 24 de noviembre, a las 16, estadio Ciudad de la Educación.

, jueves 24 de noviembre, a las 16, estadio Ciudad de la Educación. Portugal vs. Ghana, jueves 24 de noviembre, a las 19, estadio 974.

Fecha 2:

Corea del Sur vs. Ghana , lunes 28 de noviembre, a las 16, estadio Ciudad de la Educación.

, lunes 28 de noviembre, a las 16, estadio Ciudad de la Educación. Portugal vs. Uruguay, lunes 28 de noviembre, a las 22, estadio Icónico de Lusail

Fecha 3:

Corea del Sur vs. Portugal , viernes 2 de diciembre, a las 18, estadio Ciudad de la Educación.

, viernes 2 de diciembre, a las 18, estadio Ciudad de la Educación. Ghana vs. Uruguay, viernes 2 de diciembre, a las 12, estadio Al Janoub.

(*) Todos los partidos se muestran en hora local. En España es -1, en Argentina y Chile -6, en Colombia -7 y en México -8.