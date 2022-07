Prácticamente han pasado cinco meses de la destitución del argentino Santiago Solari de la dirección técnica de las Águilas del América, y su huella en el club sigue siendo tema de conversación: así como se le reconoce su paso dominante en la fase regular se le cuestiona su inexperiencia en la liguilla, además de haber dejado al club en el último lugar del torneo Clausura 2022.

Santiago Solari recordó cómo transformó a plantel del América que estaba tocado tras la destitución de Miguel Herrera: "Los jugadores se adaptaron muy rápidamente a una metodología distinta y respondieron tanto a las exigencias del cuerpo técnico como a las de la competición".

Durante los dos torneos disputados en 2021 por el América, Santiago Solari resaltó las cualidades de la colectividad: "El grupo, muy unido y con mucha humildad, realizó un año excepcional en lo que respecta a competitividad y a sostener esa competitividad a diario. De hecho, ese grupo de futbolistas hizo el mejor año calendario de la historia del club en cuanto a resultados. Fue superlíder dos semestres seguidos".

Santiago Solari lamentó que el América que dirigió no haya logrado el campeonato por las dos eliminaciones en Cuartos de Final, primero ante Pachuca y luego ante Pumas: "En el Clausura hicimos 38 puntos y luego empatamos 5-5 la serie. No perdimos pero así era la regla en ese momento. Luego cambiaron la regla para intentar darle algo de justicia a las Liguillas. En el Apertura finalizamos superlíderes pero en la vuelta de la serie tuvimos 20 minutos muy malos que el rival aprovechó y recibimos dos goles. El torneo mexicano es así para lo bueno y para lo malo y hay que aceptarlo y aprender. Es vibrante y es muy emocionante y muy abierto en su parte final y, aunque no siempre se lleve el premio el mejor, da oportunidades a casi todos los equipos hasta el final y la gente lo disfruta mucho.

Santiago Solari prefiere campeón por puntos que por liguilla

En entrevista para Superdeportivo con el periodista César Merlo, Santiago Solari aceptó que la liguilla es un sistema muy atractivo, pero prefiere la competencia por puntos. "A mí me parece muy divertido el sistema de liguilla y, además, la gente está habituada a eso, se genera una gran expectativa y emoción. Hay alegría y sufrimiento... Lo que yo creo es que no es incompatible este formato con reconocer también el mérito y la regularidad como en el resto de ligas del mundo. Yo soy partidario de premiar al equipo que termina primero, por razones obvias. No veo el inconveniente en que se reconozca su premio al primero y jugar luego la Liguilla de la misma manera que se hace ahora, con sus cuartos, sus semis, su final y su campeón. Después incluso podrían jugar una copa entre ellos. Así, la Federación se garantiza también que el mejor equipo lo represente en las competiciones internacionales".