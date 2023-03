El delantero no ha contado para Fernando Ortíz en el Clausura 2023.

América cuenta con un plantel muy completo y múltiples variantes, deseando pelear por el título en el Clausura 2023 y sumar un título más a sus vitrinas, pues así se los exige su exigente fanaticada.

Analizando sus números en el Clausura 2023, es probable que finalicen en las cuatro primeras posiciones. Ahora marchan en el tercer puesto, producto de seis victorias, cinco empates y apenas una derrota.

Se sabe que Fernando Ortíz necesitará de todos sus jugadores para hacer fuerte el vestuario y aspirar a competir en la Liguilla. Sin embargo, hay un importante futbolista con el que por ahora no contaría el Tano.

De acuerdo con Récord, Jürgen Damm lleva dos días trabajando con la Sub 20, pues habría sido relegado del primer equipo. La determinación se tomó ya que el jugador no quiso viajar a Guadalajara en la previa del Clásico Nacional, argumentando que sabía que no sería convocado.

Un cero a la izquierda

En el Clausura 2023, Damm Rascón solo ha disputado ocho minutos. Ocurrió ante Pachuca, ingresando al 82´en el Estadio Azteca. Los demás cotejos no ha tenido participación o quedó fuera de las convocatorias.