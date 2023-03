La Jornada 12 del Clausura 2023 de la Liga MX tuvo como principal novedad la victoria del América en el Clásico Nacional frente a Chivas, con un contundente 4-2 en Estadio Akron. Las Águilas jugaron un buen partido y apenas iniciado el complemento, ya ganaban por cuatro goles de diferencia. El último de esos gritos fue obra de su goleador, Henry Martin.

El delantero de la Selección Mexicana y lider de goleo en el Clausura 2023, Henry Martin, festejó de manera polémica imitando a su ídolo, Cuauhtémoc Blanco, lo cual despertó cierto rencor entre los jugadores y aficionados de Chivas, quienes lo tomaron como una burla. Tras el encuentro, el futbolista del América pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

Lejos de enojarse, Cuauhtémoc Blanco disfrutó con el homenaje que le hizo Henry Martin: “El de la orinada de perrito muchos me criticaron, pero yo me moría de risa, porque en el barrio veía a los chavitos haciéndolo otra vez. En América también me tocó verlo con otro chavito y me daba risa", recordó el ícono del futbol mexicano.

Aunque algunos no lo tomaron bien, Cuauhtémoc Blanco respaldó a Henry Martin por su celebración en el Clásico Nacional frente a Chivas: “Pero son momentos que al final de cuentas te sale ese festejo y el orgullo del americanismo. Pase lo que pase son ocurrencias y que a lo mejor tienes tres o cuatro segundos de que se te vienen a la mente para hacerlas”, insistió.

El mensaje de Henry Martin

Después del encuentro en Estadio Akron, Henry Martin buscó calmar las aguas con un mensaje en redes sociales: “Me deje llevar por la euforia y celebré el gol como mi ídolo Cuauhtémoc, una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, no fue la intención”, aclaró el líder de goleo que tiene el Clausura 2023.