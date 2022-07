Memo Ochoa no pudo ocultar el amor a sus colores americanistas, y develó que ambos cuadros comparten varios aspectos que los iguala.

¿Enloqueció? Estrella del América compara a las Águilas con el Real Madrid: “No me da temor decirlo, es la realidad”

El debate sobre el nivel y la exposición que tienen las Águilas del América no cesan, pues muchos lo colocan entre los mejores 5 equipos del continente americano y entre los 10 del mundo, mientras que otros aseguran que ni los conocen. Ante estas aseveraciones, el cancerbero del conjunto azulcrema, Guillermo Ochoa hizo una audaz revelación sobre el lugar que para él realmente ocupa el equipo americanista.

En conferencia de prensa, Memo decidió defender los colores que lo vieron nacer y por ello hizo una audaz revelación al dar a conocer que el equipo de sus amores puede ser comparado sin ningún contratiempo con el conjunto del Real Madrid, pues comparten diversos aspectos, sin importar que uno juega la UEFA Champions League y el otro la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“No me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para afición y prensa, lo que representa para los rivales enfrentarlos. Me tocó estar del otro lado y cuando enfrentas a Real Madrid sabes de las pocas posibilidades que tienes, lo difícil que es jugar en el Bernabéu y suele pasar acá”.

De acuerdo al medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, América es igual de complicado enfrentarlos que a la escuadra merengue, quienes no sólo tienen su compromiso habitual de temporada regular en el balompié ibérico, sino que a media semana tienen que seguir buscando un lugar para seguir en la Champions, en donde enfrentan a escuadras como el Manchester United, Bayern Múnich, entre otros.

“Lo difícil que es jugar contra América en el Azteca. Guardando proporciones, siendo realistas, ellos juegan en otro nivel, otra liga, la exigencia es distinta, es muy difícil compararlo, pero América busca los mismos principios y comparte los mismos de Real Madrid, la exigencia y el compromiso. Siempre para nosotros es un bonito juego y ellos saben que enfrentan a una institución seria, con historia e importante de México”, apuntó el arquero mexicano.