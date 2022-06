El directivo americanista reveló que en el Nido se apegarán a su presupuesto y no piensan superarlo sin importar el fichaje.

Fichajes 2022: Héctor González Iñárritu confiesa que Pablo Solari quiere llegar al América pero no harán locuras para traerlo

No cesan los rumores que ubican al argentino Pablo Solari como el próximo flamante fichaje de las Águilas del América, y es que diversos medios sudamericanos han colocado al futbolista del Colo Colo como la joya más codiciada por el equipo de Coapa, pero a pesar del interés en él en el Nido, Héctor González Iñarritu, Presidente operativo de las Águilas, reveló que no piensan hacer locuras para conseguir al futbolista.

En entrevista para Fox Sports, Iñarritu aceptó que hay interés por parte de los azulcremas y existen negociaciones para adquirirlo, pero develó que no harán una locura para ficharlo, pues deben ajustarse al presupuesto que tiene el club: “Lo que yo sé es que el joven Solari quiere venir. Estamos en las negociaciones, pero el precio, a ese precio tienes que sumarle flecos y en un momento dado les tienes que poner un orden económico. Eso lo está manejando Santiago Baños muy bien. Si se da en nuestras condiciones, perfecto, si no se da, no vamos a hacer locuras”.

De acuerdo con Héctor cada vez es más complicado conseguir fichajes “bomba” para que arriben a la Liga MX: “Yo veo, ahorita que hablan de Cavani, De Jong y Mané, el problema es que el futbol mexicano no da para pagar sueldos estratosféricos, de 10-12 millones de dólares. El América tiene un presupuesto, una eficiencia financiera que hay que respetar”, confesó el reconocido exdirectivo de la Selección Mexicana.

Para Iñarritu un aspecto que constantemente resalta es el presupuesto con el que cuenta la escuadra americanista, pues tiene como consigna no superarlo, y sobretodo conseguir adquisiciones más acertadas que en gestiones pasadas para que sean redituables lo antes posible y con ello el club recupere la liquidez que ha perdido con algunos fichajes que se hicieron en el pasado.

“América tiene un presupuesto importante porque es un equipo importante, pero no nos vamos a salir de una línea que tenemos clara en una negociación para hacer locuras. Ahora, si le sumas los flecos que tiene cada operación, es: el club, más lo que va a ganar el jugador, luego entran los representantes y eso está totalmente fuera de lo normal, son cifras fuera de lo normal. Hay que pensar en el presupuesto, no podemos comprar jugadores con sueldos estratosféricos porque rompes el esquema”.